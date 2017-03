[{"available":true,"c_guid":"783245b5-5737-4069-95f2-cdc6e93838a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A bírói hatalommal elkövetett példátlan visszaélésnek\" nevezte Donald Trump, hogy egy honolului bíró szerdán felfüggesztette az újabb, beutazást korlátozó rendeletét. Harcolni fogunk a végsőkig! – reagált Trump, aki éppen nagygyűlést tartott. "A bírói hatalommal elkövetett példátlan visszaélésnek" nevezte Donald Trump, hogy egy honolului bíró szerdán felfüggesztette az újabb, beutazást korlátozó rendeletét. 2017. március. 16. 05:53 Egy bíró nekiment Trump újabb beutazási rendeletének, az elnök dühös Pár percig anélkül lehet majd szoftvereket próbálgatni a Windows 10-es gépeken, hogy le kellene tölteni őket. Így nem kell mindent installálni ahhoz, hogy eldöntsük, tényleg szükségünk van-e a programra. 2017. március. 16. 07:02 Jó kis újítás jön a Windowsba: telepíteni sem kell a programokat ahhoz, hogy kipróbáljuk őket A benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz szombattól. 2017. március. 16. 13:35 Szombatig érdemes várni, egy kicsit olcsóbb lesz a tankolás A párt ünnepi megemlékezésén Gyurcsány Ferenc arra szólította fel hallgatóságát, hogy merjenek szabadok lenni, tudjanak jó magyarok lenni, és akarjanak európaiak lenni. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint szabadság csak a demokratikus jog és intézmények uralmával egyeztethető össze, azzal a világgal, amelyet a magyar miniszterelnök az elmúlt hét évben feldúlt. A párt ünnepi megemlékezésén Gyurcsány Ferenc arra szólította fel hallgatóságát, hogy merjenek szabadok lenni, tudjanak jó magyarok lenni, és akarjanak európaiak lenni. Egyúttal kijelentette: Magyarország szabadsága európai szabadság, az volt 1848-ban is és az ma is. 2017. március. 15. 12:55 Gyurcsány Ferenc: A hatalmasok reszketnek Május 2-án utazik Moszkvába a német kancellár. 2017. március. 16. 21:15 Merkel elmegy meglátogatni Putyint