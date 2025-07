Kiszámítható gazdaságpolitikát és az euró mielőbbi bevezetését várja el az OTP vezérigazgatója

Kiszámítható gazdasági és szabályozói környezet lenne a legfontosabb – nyilatkozta Budapesten újságíróknak Csányi Péter, az OTP Bank nemrég kinevezett vezérigazgatója. A Bloomberg tudósítása szerint ezzel nem csak a jelenlegi kormányt kritizálta a legnagyobb hazai kereskedelmi bank vezetője, de arra is utalt, hogy nagyon keveset lehet tudni arról, hogyan változna a hazai gazdaságpolitika, ha a Fidesz elveszítené a hatalmat.

Az ad hoc gazdaságpolitika más szempontból is érdekes: ha a hitelminősítők rontanának Magyarország besorolásán, az minden bizonnyal tovább rontaná a helyzetet – véli Csányi, aki szerint a kormánynak nincs nagy mozgástere a választási osztogatásra.

A Magyarországgal szembeni befektetői bizalom csökkenése az OTP részvényárfolyamában is tükröződik – mondta a vezérigazgató. A hírügynökség emlékeztet: a bank árfolyama az év eleje óta 31 százalékot emelkedett, ami a budapesti tőzsdét a világ egyik legjobban teljesítő részvénypiacainak egyikévé tette.

A 11 országban aktív OTP vezetője beszélt az euróról is. Csányi szerint a közös európai pénz bevezetése kívánatos lenne Magyarország számára is. „Jót tenne nekünk, ha belépnénk az euróövezetbe a következő 5-10 éven, lehetőleg öt éven belül” – fogalmazott.

Az euró vélhetően azért is érdekes az OTP számára, mivel – mint arra a Bloomberg is felhívja a figyelmet – ma már profitja kétharmadát Magyarországon kívüli leánycégeiből szerzi a bank.

Az OTP továbbra is aktívan keresi az akvizíciós lehetőségeket, akár olyan országokban is, ahol még nincs jelen. Csányi most megerősítette: a bank tovább szeretné erősíteni jelenlétét Ukrajnában, illetve Üzbegisztánban. Ugyanakkor azt is hozzátette: „remélem, még idén bejelenthetjük egy újabb bank megvásárlását”.

Nyitóképünkön Csányi Péter Csányi Sándorral az OTP idei közgyűlésén, ahol apja 33 év után adta át a vezérigazgatói pozíciót fiának. Fotó: Reviczky Zsolt