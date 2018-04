Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","shortLead":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","id":"20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddaac4-e39b-4a60-a8d2-4c55edcca444","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","timestamp":"2018. április. 03. 13:15","title":"Ilyet arab vezető még nem mondott a zsidókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki...","id":"20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700cadb-dbbf-4fe2-bb5f-5df4a95344fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert Bazárban autizmussal élő fiatalok rajzai alapján készült címkék díszítik számos kiállító boros palackjait, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A limitált darabszámú palackok eladásából az alapítvány autistáknak fenntartott tíz lakóotthont támogat.","shortLead":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert...","id":"20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d1ef3-6f1c-48ed-a9d4-be9108ea3b53","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","timestamp":"2018. április. 05. 08:47","title":"Így is lehet – borral az autizmus alapítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit taglalja 2011 és 2015 között. A dokumentum eredetileg nem volt publikus, de Franciaországban előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül. ","shortLead":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit...","id":"20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36649973-0f56-4f31-bc34-d6413a0ada74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","timestamp":"2018. április. 03. 13:02","title":"A francia fociszövetségben nem elég tisztességesnek látszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk. A város nem roma lakossága részéről viszont éles kormánykritikával találkoztunk. Mi történt a településen, amely a Fidesz kormányra kerülése idején etnikai konfliktusoktól volt hangos? A problémákat oldották meg, vagy csak a zajt?","shortLead":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk...","id":"20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ef8c9-4fbb-48fb-b50a-49699e07bb19","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","timestamp":"2018. április. 04. 10:04","title":"A sebek nem gyógyulnak, de a gyöngyöspatai romák már a migránsoktól félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult az oldal üzemeltetőinél.","shortLead":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult...","id":"20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f41e8-5bc3-43bd-855a-1254e4dcc7d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","timestamp":"2018. április. 04. 08:03","title":"Bezárták a legnépszerűbb ingyenes filmnézős oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? Itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]