[{"available":true,"c_guid":"d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","shortLead":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","id":"20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3860a9e6-f0e0-4306-9ef8-8ef7f512a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","timestamp":"2018. április. 09. 17:28","title":"Demszky Gábor összekülönbözött az Echo Tv stábjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több olyan képernyőkép kering a közösségi oldalakon, amelyek változó szavazószámot mutatnak a vasárnap esti fél 7-től 7-ig tartó időszakban. Úgy tűnik, az NVI-nél több strigulát húztak be a kelleténél. ","shortLead":"Egyre több olyan képernyőkép kering a közösségi oldalakon, amelyek változó szavazószámot mutatnak a vasárnap esti fél...","id":"20180409_Furcsa_dolgot_vel_felfedezni_a_valasztasi_adatokban_Nincs_vele_egyedul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f3bfd-73b9-4b7d-b604-34beeba66409","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Furcsa_dolgot_vel_felfedezni_a_valasztasi_adatokban_Nincs_vele_egyedul","timestamp":"2018. április. 09. 11:54","title":"Furcsa dolgot vél felfedezni a választási adatokban? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"","category":"vilag","description":"Önállóság, pragmatizmus, EU-szkepticizmus és szakítás a megfoghatatlan összeurópai értékekkel – ezekkel a szavakkal értékelik Oroszországban a Fidesz választási győzelmét. A moszkvai hatalom nagy örömmel fogadta a magyarországi eredményeket, s azt is, hogy most már könnyebb lesz megszabadulni a sorosistáktól.","shortLead":"Önállóság, pragmatizmus, EU-szkepticizmus és szakítás a megfoghatatlan összeurópai értékekkel – ezekkel a szavakkal...","id":"20180409_Oroszorszag_tapsol_Orban_gyozelmenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb8585-56e2-41e3-a5f4-3862d9a5427e","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oroszorszag_tapsol_Orban_gyozelmenek","timestamp":"2018. április. 09. 10:29","title":"Oroszország tapsol Orbán győzelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","shortLead":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","id":"20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8c3896-09a1-4fd9-958e-c8456034e506","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","timestamp":"2018. április. 10. 17:14","title":"Itt a thaiföldi kormányfő szívbemarkoló dala a hatalomról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó műsora. A riport szerint egy férfi ezer szavazót szállított neki és a Fidesznek az ukrán határnál.","shortLead":"Beépült Tilki Attila, a Fidesz-KDNP egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjének kampányába a Hír TV oknyomozó...","id":"20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fadc04-e2df-4a76-b06c-46486f72b9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c9425a-0bc1-4aae-b085-73ba999e83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_celpont_ukrajnabol_is_buszoztattak_a_fidesz_szavazoit","timestamp":"2018. április. 10. 20:55","title":"Célpont: Ukrajnából is buszoztatták a Fidesz szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","shortLead":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","id":"20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6111cf-c72f-414d-b22c-6aec8e661520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","timestamp":"2018. április. 09. 12:48","title":"Nem kapkodnak a magyar állampolgárság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","shortLead":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","id":"20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c557f7c9-f6c6-4641-9c75-add90b02ac41","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","timestamp":"2018. április. 10. 13:32","title":"Betörték a kordont a ligetvédők az építési területet körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]