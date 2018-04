Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval olcsóbb vetélytárs.","shortLead":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval...","id":"20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fffb11-df1b-4117-811a-39b61008c656","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","timestamp":"2018. április. 11. 12:59","title":"Ez a tablet feladhatja a leckét az iPad Prónak, csak épp feleannyiba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c34ff8-f185-45fc-9578-e466cf507ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","timestamp":"2018. április. 12. 19:14","title":"1 milliárd eurót ad az EU, hogy végre valóság legyen a csodaanyagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően sikerült azonosítani őket. \r

","shortLead":" Egy 18 éves és egy 17 éves fiatalember kétszer is rabolt múlt héten a Margitszigeten. Részben a térfigyelő kamerák...","id":"20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3dda1-393b-4c58-b945-17b988ef4b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ba52af-2498-45a0-a0a5-de477cf3a86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_egy_erzsebetvarosi_hostelben_kaptak_el_a_margitszigeti_rablokat","timestamp":"2018. április. 11. 09:45","title":"Egy erzsébetvárosi hostelben kapták el a margitszigeti rablókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8537e0a5-8fab-4f0b-98b1-72cc9d0723eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","timestamp":"2018. április. 11. 14:19","title":"Fotó: Ide került a szavazata annak, aki kitartott a kígyózó sorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső is lehet.","shortLead":"Jégeső is lehet.","id":"20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546d0d45-5be2-425f-96fe-d1db1a9cf181","keywords":null,"link":"/idojaras/20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","timestamp":"2018. április. 13. 05:14","title":"Tovább tart a zivataros korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","shortLead":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","id":"20180412_visszavonul_miklos_edit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1db2dd-4167-44a4-92ed-b3463f27ec12","keywords":null,"link":"/sport/20180412_visszavonul_miklos_edit","timestamp":"2018. április. 12. 10:39","title":"Visszavonul Miklós Edit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]