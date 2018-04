Az autóiparban megint divat a kétszínűség: hat-nyolc gyártó kínál olyan modellt, amelynél a kocsitest és a tető eltérő színű. A Seat Arona esetében ez 68 féle kombinációt is kitesz. A Suzuki, Volvo, Toyota, Mini, Renault is kínál ilyen fényezéseket, vagyis kopik az ötlet gyorsan, pedig az eltérő tetőszín jó orvosság arra is, hogy ne tűnjön annyira fantáziátlan kockának egy ilyen kisméretű autó oldalról sem.

Szükség is van az ilyen kis trükkökre, mert az ilyen mini SUV-k, mint az Arona is, alig több mint 4 méteresek – ez például 4,14 méter – alig hosszabbak, mint az alapjukat adó modellek jelen esetben a Seat Ibiza, ami 4,05 méter hosszú. Viszont az emelt tetővonal – ami kihívás a dizájnereknek - sokkal levegősebbek, mint „földhöz ragadt” testvéreik. A csomagtér is méretesebb, itt 400 literes, pont egy kistáskával nagyobb, mint a Seat Ibiza 380 litere. (Mindkettő igen tisztességes érték ekkora autóktól.)

Nem kellenek trükkök százai

Az is biztos, hogy ha egy sima Ibizával állítjuk szemben - mint ami nálunk is járt korábban - mintha nem is ugyan olyan autóban ülnénk. Meglepően magas minőségűnek tűnik minden benne. A spanyol tervezők figyeltek arra, hogy ez egy sokkal színesebb-szagosabb világ, ha életmódautót csinálunk, akkor az adjon is életjeleket. (Konkrétan például az Arona indítógombja a szívdobbanást is imitálja felvillanásaival.) Igaz az is, hogy nálunk egy nagyzoló Xcellence felszereltségű modell volt, de itt tényleg nem álmosít el a Volkswagen-konszern eléggé fásult egyen világa. Ott van a látványos fehér káva, ami végigfut az egész műszerfalon, a komoly méretű és mindent tudó érintőképernyős kijelző pedig könnyen leveszi a lábáról az embert. Vezetéknélküli mobiltöltő is van, ami nélkül autó, öt év múlva komoly hátránnyal indul majd a használtautó-piacon.

A konszernstratégia sok hátránya mellett egyértelmű előnye például a biztonsági és kényelmi összetevőknél érhető tetten. Nagyjából egyforma rendszert kapnak az autók, minden szinten: ütközésre figyelmeztető rendszert, városi vészféket, adaptív sebességszabályozót, parkolást segítő rendszert. A spanyoloknál sem maradt ki semmi a megszokott VW-csoportos arzenálból.

Három henger, de nem Wartburg

A 115 lóerős háromhengeres 999 köbcentis benzinmotor kellemes és tökéletes összetevője ennek a könnyű kis bódénak. A motor kicsi, a turbó kicsi, mégis a turbólyuk is kicsi, kellemes darab ez a motor ide, a maga 200 Nm-es nyomatékával. Ha visszatekintenénk pár évre, hogy milyen méretű benzinmotorok rendelkeztek hasonló adatokkal, eléggé elcsodálkoznánk. Mára persze ez elvárás, megy is rendesen az Arona. Belül nincs háromhengeres vibráció – karosszériabillegetés, ami a kisebb autóknál még jellemző az ilyen hengerszámú motoroknál –, a hangja is teljesen vállalható.

Egyedül talán az elindulás kicsit lehetne finomabb valahogy, talán akkor adja át a motor a felépítéséből adódó kiegyensúlyozatlanságot a hajtás felé. A manuális váltó is hozza a szokásos VW-minőséget, pontos, könnyű és itt már hatfokozatú is, úgyhogy egy autópályázás során sem fogjuk halálba forgatni a motort, a 130-nál 2700-as percenkénti fordulatszámmal. A fogyasztása 6,7 liter volt 100 kilométerenként, nincsenek már nagy varázslatok, ennyit kérnek ezek a kis turbómotorok is.

Ennek a Seat Aronának az ajánlati ára 5,7 millió forint volt, ami a német konszernre termékeire jellemző árazást tekintve mindenképpen elfogadható. Full LED-fényszórókat ebben a kategóriában még mindig kevesen kínálnak és a VW infotainment-rendszere is talán a legjobb ezen piacon. A Seat Arona biztosan meg tud majd szólítani sokakat, főleg, hogy az Ibiza kontra Arona esetében is igaz, akárcsak a VW Golf, VW T-Roc-nál, hogy a gyártó első körben nagyjából azonos árra lövi be a testvérmodellek árait, hogy inkább házon belül maradjon a vevő, minthogy más márkánál találja meg áhított kis SUV-jét.