[{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt tizenegy embert ítélt el nem jogerősen a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A gyerekek nagyon nehéz anyagi körülmények közül származtak, helyzetüket éveken át kihasználta a bűnbanda.","shortLead":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való...","id":"20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4cae0f-888f-4887-812d-dc09c208e258","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Szegénységben élő, kiskorú fiúk megrontásáért, prostitúciójáért ítéltek el egy bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97","c_author":"Győri Péter","category":"itthon","description":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen. Vélemény.","shortLead":"Az ilyen helyzetben lévő önkormányzati bérlők jogilag teljesen kiszolgáltatottak, mivel Kőbányán semmi joguk nincsen...","id":"20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425c6438-9e9a-483e-af94-1bc0f404ce97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de7851-a344-4485-88f5-4da9234b655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Antiszocialis_rehabilitacio_a_22es_csapdaja","timestamp":"2018. április. 17. 16:46","title":"Antiszociális rehabilitáció: a 22-es csapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","id":"20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87cbc36-d07c-41cd-b05a-039a141c6350","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","timestamp":"2018. április. 17. 09:26","title":"Két társelnök venné át a Jobbik irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","shortLead":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","id":"20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dc426-c034-4079-92cb-7b9c83542db9","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","timestamp":"2018. április. 17. 11:40","title":"Többféle barackpálinka összekeveréséből készül a \"nemzeti összetartozás itala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben állította elő a valótlan dokumentumokat.","shortLead":"Három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben állította elő a valótlan dokumentumokat.","id":"20180417_Harommilliardos_szamlagyarat_szamolt_fel_a_NAV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a559eb6f-60ed-45e0-9d55-8fa9bb8d4948","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Harommilliardos_szamlagyarat_szamolt_fel_a_NAV","timestamp":"2018. április. 17. 11:35","title":"Hárommilliárdos számlagyárat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]