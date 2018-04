Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","shortLead":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","id":"20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67111ef-7e69-435f-be7d-c965a3a57fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","timestamp":"2018. április. 23. 09:47","title":"Juhász Pétertől négy év után kért bocsánatot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a46a288-e928-422c-a834-c32f22f712ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lába kélt egy mobilnak, a hatóságok pillanatokkal a felszállás előtt visszafordították a gépet.","shortLead":"Lába kélt egy mobilnak, a hatóságok pillanatokkal a felszállás előtt visszafordították a gépet.","id":"20180424_Mar_majdnem_felszallt_a_Wizz_Air_egyik_budapesti_gepe_amikor_rendorok_jelentek_meg_a_fedelzeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a46a288-e928-422c-a834-c32f22f712ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75af37a-42d2-451b-b289-617c1151a2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mar_majdnem_felszallt_a_Wizz_Air_egyik_budapesti_gepe_amikor_rendorok_jelentek_meg_a_fedelzeten","timestamp":"2018. április. 24. 13:30","title":"Már majdnem felszállt a Wizz Air egyik budapesti gépe, amikor rendőrök jelentek meg a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","shortLead":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","id":"20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ea7b99-ea20-44c4-bea0-95d5de79c220","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","timestamp":"2018. április. 24. 08:23","title":"Gond van az egyik IKEA-termékkel, több szén-monoxid jön belőle, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és a vendégek okozta zaj miatt. Sokak szerint az idegenforgalom vissza fog esni, ami rossz lesz a mostani tiltakozóknak is. A többi város modellként tekint a palmai kísérletre. ","shortLead":"A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és...","id":"20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4939c-702d-4eb1-8d8d-be421aacd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640a8a0-0728-4281-ae41-99ea71454f6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_A_mallorcai_Palma_az_elso_spanyol_varos_ahol_turistak_nem_berelhetnek_lakast","timestamp":"2018. április. 24. 14:45","title":"A mallorcai Palma az első spanyol város, ahol turisták nem bérelhetnek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","shortLead":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","id":"20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c12347-5ad4-45ca-9ba9-cc28f785ec3c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","timestamp":"2018. április. 23. 16:09","title":"A Buckingham-palota előtt is bejelentették az örömhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]