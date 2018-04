Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második...","id":"20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3a7a91-a73f-45e1-823b-942cdb981727","keywords":null,"link":"/sport/20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","timestamp":"2018. április. 23. 21:57","title":"Hoki-vb: fontos és hősies győzelem az olaszok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tüntették fel a reklámokban a THM-et, a fogyasztóknak pedig elfelejtettek automatikusan küldeni törlesztési táblázatot.","shortLead":"Nem tüntették fel a reklámokban a THM-et, a fogyasztóknak pedig elfelejtettek automatikusan küldeni törlesztési...","id":"20180424_Szabalytalan_reklamokert_buntettek_milliokra_a_KHt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c88ef53-b7e9-436a-878a-9c580ccd6b75","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Szabalytalan_reklamokert_buntettek_milliokra_a_KHt","timestamp":"2018. április. 24. 11:01","title":"Szabálytalan reklámokért büntették milliókra a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt képes lebonyolítani az üzemeltetési pályázatot.","shortLead":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt...","id":"20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8002f-29c9-4df8-9dc0-9e33cdfb1aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. április. 25. 09:44","title":"Megint befutó lett a Rogánt és Habonyt helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem vicc. Egy rendes, tisztességes, tudományos szaklapban publikált tanulmány állítása szerint elviselhetetlenül büdös van a bolygó légkörében. Egy rendes, tisztességes, tudományos szaklapban publikált tanulmány állítása szerint elviselhetetlenül...","id":"20180424_Fingszaga_van_az_Uranusznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c65a8-f478-4844-9556-6d3ac9c62fa4","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Fingszaga_van_az_Uranusznak","timestamp":"2018. április. 24. 11:26","title":"Fingszaga van az Uránusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most felidézzük a leköszönő lap, erőmű és megannyi vállalkozás tulajdonosának legemlékezetesebb megnyilvánulásait. Az internet és a közösségi média segítségével most...","id":"20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0b1b3c-52f9-4915-8591-2de46b81caac","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","timestamp":"2018. április. 23. 18:07","title":"Nézze vissza a leköszönő Mészáros Lőrinc legjobb pillanatait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég moderátorai eldöntik, milyen káros tartalmakat kell eltávolítani a közösségi oldalról. Újítás: ezentúl egyszerűen lehet majd fellebezni is.