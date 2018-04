Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","shortLead":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","id":"20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dfab6e-d7ae-4e1a-acc1-74272ccb08ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","timestamp":"2018. április. 25. 15:53","title":"Erős programmal jön idén a Barba Negra Track","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3278678-75cd-4e0f-abc0-e606c2596326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervpályázattól kezdve egykor csupán hét évre volt szükség az Iparművészeti Múzeum átadásáig. A mostani felújításkor ennyi idő alatt csak a bezárásig jutottak el.","shortLead":"A tervpályázattól kezdve egykor csupán hét évre volt szükség az Iparművészeti Múzeum átadásáig. A mostani felújításkor...","id":"20180426_2020ra_biztos_nem_lesz_kesz_az_Iparmuveszeti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3278678-75cd-4e0f-abc0-e606c2596326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc94fd5b-da7d-4cbc-ac9d-3d343be9df42","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_2020ra_biztos_nem_lesz_kesz_az_Iparmuveszeti","timestamp":"2018. április. 26. 14:15","title":"2020-ra biztos nem lesz kész az Iparművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első töréstesztjét. Igaz, az eredményt már a szigorúbb feltételek alapján számolták ki.","shortLead":"Majdnem négy hónapot kellett várni arra, hogy a független európai szervezet, azaz az EuroNCAP közzétegye 2018 első...","id":"20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a6386-f541-4e16-a801-8066bd9f497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c268fedb-74a0-4f21-b8de-b49f39011f90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_euroncap_toresteszt_europa_biztonsagos_auto","timestamp":"2018. április. 26. 08:21","title":"Ez az autó most a legbiztonságosabb Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","shortLead":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","id":"20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66a9ce-d0ca-4400-a3f2-0d64f410e7b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","timestamp":"2018. április. 25. 18:02","title":"Halott sah múmiája szorongathatja meg az iráni vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új fizetős útszakasznak köszönhető - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) igazgatóságának elnöke.\r

","shortLead":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új...","id":"20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7931e1a-9112-4a46-ae40-9d834e61ed59","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","timestamp":"2018. április. 25. 15:49","title":"Az állam jól megszedte magát az e-útdíjakon, tavaly csak a három új fizetős szakaszon kaszált 9,6 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között megszerzett vadászati jogát, igaz, csak első fokon. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Rövidesen másodfokon is eldöntheti a bíróság, ki viheti a puskát.","shortLead":"Nyugodtan vadászgat ifjabb Mészáros Lőrinc ott, ahol két hónappal ezelőtt elbukta a furcsa körülmények között...","id":"20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574592db-46c6-4c1a-a7ec-082bb84a887e","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Meszaros_Lorinc_fiat_nem_zavarja_hogy_elso_fokon_elbukta_a_belmegyeri_vadaszati_jogat","timestamp":"2018. április. 26. 10:13","title":"Mészáros Lőrinc fiát nem zavarja, hogy első fokon vesztett a vele szembeforduló vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaed6c6-e249-4fa3-9c04-359d506c41cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javult a materiális javakat nélkülözők aránya az unióban, mely 2012 óta 9,9 százalékról 6,7-re csökkent, azaz 33 millióan élnek mélyszegénységben. Magyarország pozíciója viszont még mindig ugyanaz, a sereghajtók között áll.","shortLead":"Javult a materiális javakat nélkülözők aránya az unióban, mely 2012 óta 9,9 százalékról 6,7-re csökkent, azaz 33...","id":"20180426_Itt_a_legujabb_magyar_melyszegenysegi_adat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eaed6c6-e249-4fa3-9c04-359d506c41cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dadb73-93d4-4384-908d-858d47279566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Itt_a_legujabb_magyar_melyszegenysegi_adat","timestamp":"2018. április. 26. 12:30","title":"Itt a legújabb magyar mélyszegénységi adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d541e400-f062-48bd-84eb-0c1ac06c96c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amerikai milliárdos veszi meg a világ egyik leghíresebb stadionját.","shortLead":"Amerikai milliárdos veszi meg a világ egyik leghíresebb stadionját.","id":"20180426_Eladhatjak_a_Wembleyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d541e400-f062-48bd-84eb-0c1ac06c96c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd4e7-106f-40ff-b673-2381dcb76f9a","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Eladhatjak_a_Wembleyt","timestamp":"2018. április. 26. 15:15","title":"Eladhatják a Wembley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]