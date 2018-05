Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint nem volt joga kivágni a margitszigeti fákat a bontást végző cégnek, mert nem adtak rá engedélyt. A 26 méter magas új teniszstadion ügyében egyelőre senki nem mondja ki, megépül-e vagy sem a Margitszigeten. \r

\r

","shortLead":"A főváros szerint nem volt joga kivágni a margitszigeti fákat a bontást végző cégnek, mert nem adtak rá engedélyt. A 26...","id":"20180504_Jogserto_volt_a_margitszigeti_fak_kivagasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1593dc2d-26f2-4450-be73-b5f76bcec27e","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jogserto_volt_a_margitszigeti_fak_kivagasa","timestamp":"2018. május. 04. 12:08","title":"Tarlósék nem adtak engedélyt a margitszigeti fairtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése, ezért Székely László újra miniszteri intézkedést kért.","shortLead":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért...","id":"20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965d04d-7c89-4db1-a7d7-8f07e07061b8","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","timestamp":"2018. május. 03. 17:52","title":"Donorsperma-ügy: újra miniszteri intézkedést kért az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","id":"20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb1d0c-3aae-4086-8012-18bd01436681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","timestamp":"2018. május. 03. 17:24","title":"Jövő héten jön minden idők legdurvább gyári BMW M5-öse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár kitartóan védelmezi is új otthonát, így az érdeklődők egy ideig innen nem szemlélhetik a természetet.","shortLead":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár...","id":"20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1be78c-0813-4283-9ae9-a2bd4efd8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","timestamp":"2018. május. 03. 09:13","title":"MegSzállás: Fészket rakó gólya foglalt el egy kilátót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal pukkasztja a történelmi pártokat és a magyar közéletet, hogy értelmesen költötte el a kampánypénzét.\r

\r

","shortLead":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal...","id":"20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c72fef-be6d-4187-890d-476b15d92640","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","timestamp":"2018. május. 04. 16:03","title":"Egy rakás értelmes dologra költötte el a kampánytámogatást a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6f06ca-ad9e-4c3e-ad34-fa089e2c7af1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","timestamp":"2018. május. 03. 09:41","title":"Képzeljék, a magyar nyelv hungarikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó végsebessége sem.","shortLead":"A sofőr a német autópályán egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött nyomta tövig a gázt. Nem volt messze az autó...","id":"20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373f5666-20b9-40a4-96e4-435b9f10a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d20ef4-e4ef-49b7-91b5-49a02a14773a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_porsche_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. május. 04. 04:01","title":"300 km/h-val repesztett a Porsche sofőrje éjszaka az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]