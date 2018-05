Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","shortLead":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","id":"20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8debb67b-f04f-4868-a8c6-4bdb12c1c54e","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","timestamp":"2018. május. 16. 11:13","title":"Imádja az internet Marcelo fiát, aki simán elfejelget a Real-játékosokkal az öltözőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle vállalatok hordozható gépeit. Bőven vannak meglepetések. ","shortLead":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle...","id":"20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46c0d6e-1e96-49bb-a01f-72341874a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","timestamp":"2018. május. 15. 09:03","title":"Itt az új lista: ezekért a laptopokért szabad csak pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","shortLead":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","id":"20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8959b05b-3237-4275-91c5-e1c90d9946e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","timestamp":"2018. május. 16. 15:08","title":"Ez a múzeum lett a legjobb Európában, ide érdemes ellátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","id":"20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b30c7-8fa9-477d-8c7a-d74eb5b4be65","keywords":null,"link":"/elet/20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Keddi kacsamesék: kacsacsaládot mentettek a BME tetőteraszáról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan jókedéllyel és hosszan nyilatkozott őt kérdező ellenzéki médiumnak. Azt is elmondta, miért nincs rajta a fideszes csoportképen, ahogy azt is, hogy ez az utolsó nyilatkozata a kormány ügyeiről.","shortLead":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan...","id":"20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2dfeb3-1e87-4cfe-b64f-65e5d8c710d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 16. 22:13","title":"Ilyen felszabadultan nyilatkozik Lázár János, amióta nem tagja a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","shortLead":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","id":"20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f657b57-b1ed-4c95-999a-ab7f91e8da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","timestamp":"2018. május. 15. 09:19","title":"Vandál depresszió Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0864050f-5fd9-4d36-9844-74f444fa2f8f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a termékek a holland kormány szerint. ","shortLead":"Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a termékek a holland kormány szerint. ","id":"20180515_Hollandiaban_a_kormany_nem_hasznalja_tovabb_a_Kaspersky_Lab_termekeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0864050f-5fd9-4d36-9844-74f444fa2f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b433a7e-b7ba-492f-9850-f431a21dc97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_Hollandiaban_a_kormany_nem_hasznalja_tovabb_a_Kaspersky_Lab_termekeit","timestamp":"2018. május. 15. 13:29","title":"Hollandiában a kormány nem használja tovább a Kaspersky Lab termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]