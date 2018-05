Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz részt az októberi Párizsi Autószalonon.","shortLead":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz...","id":"20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a8f0a3-dce8-40ab-933d-35bff25720b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","timestamp":"2018. május. 17. 09:22","title":"Az autószalonok legnagyobb játékosa, a Volkswagen nem megy Párizsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok nem lehetnek ellentétesek a belső piaci szabadságjogokkal.","shortLead":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok...","id":"20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee147fcc-5d18-4683-9515-1543ca97cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","timestamp":"2018. május. 16. 12:44","title":"Most oktatásügyben kapott komoly bírálatot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. 