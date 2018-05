Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen korábbi vezetője sem.","shortLead":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen...","id":"20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd08abf-45c1-49ab-9b59-e6342bf132f2","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","timestamp":"2018. május. 21. 11:50","title":"Egyetlen pápa sem volt még ennyire megengedő egy meleggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","shortLead":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","id":"20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a155e-7b48-456e-a625-fce48b1400f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","timestamp":"2018. május. 21. 20:09","title":"Damaszkusz és környéke újra a kormány kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható – emberekre nehezedő nyomás. Vélemény.","shortLead":"Az eseményeket alapvetően befolyásolja a tömegesen hatalomba emelt, alacsony státuszú – ezért könnyen kézben tartható –...","id":"20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77902cd9-93ac-4c3b-8085-2bfc4c7a4e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c043e7df-ee14-45d0-8da7-fd8cd9c20e93","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Marosan_Gyorgy_Tomeges_zaklatas_gyors_elitcsere_idejen","timestamp":"2018. május. 22. 13:20","title":"Marosán György: Tömeges zaklatás gyors elitcsere idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c774a-857c-4e26-8375-28e1efa9a7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","timestamp":"2018. május. 22. 13:06","title":"Újabb kutyahorror: csomagtartóba préselve csempésztek 31 kölyköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán bevándorlásügyi miniszter, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán...","id":"20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec722b4-a14e-45cd-8de3-e127e136b87d","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","timestamp":"2018. május. 22. 17:08","title":"Szabadságra küldené a böjtölő muszlimokat a dán miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is kapott 210 darabot. Akkor vetik be őket, ha ismét támadnának az oroszok.","shortLead":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is...","id":"20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583911a8-2a17-4234-8efb-8580ca53ba12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","timestamp":"2018. május. 22. 22:18","title":"Megjött Ukrajnába az amerikai páncéltörő ököl: először felrepül 150 méterre, majd felülről csap le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","shortLead":"A fiút előzetes letartóztatásba helyezték. ","id":"20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60c918-7986-48da-b057-fa44aec2f0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Reszletes_vallomast_tett_a_solyi_kislany_megolesevel_gyanusitott_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 21. 18:56","title":"Részletes vallomást tett a sólyi kislány megölésével gyanúsított 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]