[{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c69df-816f-4cf0-9e67-b396c10c3332","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén legalább annyit keressenek, mint a kormány államtitkárai. Ez az elmúlt ciklusban hozzávetőleg egymillió forint volt.","shortLead":"A Lehet Más a Politika (LMP) olyan életpályamodellt szeretne a pedagógusoknak, amelyben elérhető, hogy karrierjük végén...","id":"20180603_Egymillio_forintos_fizetest_javasol_az_LMP_a_tanaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c69df-816f-4cf0-9e67-b396c10c3332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05411adb-57b8-42af-8382-f07d85492b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Egymillio_forintos_fizetest_javasol_az_LMP_a_tanaroknak","timestamp":"2018. június. 03. 15:32","title":"Egymillió forintos fizetést javasol az LMP a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak nagyon kis mértékben, addig más láncoknál átlagosan 4-5 hatóanyagot is kimutattak egy-egy mintából.","shortLead":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak...","id":"20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0936dc9-b86d-4fb5-9b6c-1f510cc6ac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Megbukott az eperteszten az Aldi, a Tesco és a Lidl viszont a lista élén végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri Dereszla Bortermelő Kft.-t. 2017 elején pedig a Dereszla Kft.-ből 2013-ban kivált Dereszla Sparkling Kft.-ben, illetve a Dereszlához kötődő másik két borászatban, a Henye és a Tokaj-Major Kft.-kben is a Búzakalász lett a tulajdonos.","shortLead":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri...","id":"20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663f236-fe91-4a38-bd9e-e5b1d5ef1512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","timestamp":"2018. június. 04. 10:43","title":"Van olyan üzlet, amihez Mészáros nem ért? Úgy néz ki, a borászat az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","shortLead":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","id":"20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c0af54-5caf-47ec-bda9-f82a2fdea1c0","keywords":null,"link":"/elet/20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","timestamp":"2018. június. 03. 13:37","title":"Ismét támadnak a fájdalmas kabalafigurák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","shortLead":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","id":"20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99c0678-0888-43d7-99f3-b74a36f53dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","timestamp":"2018. június. 04. 06:41","title":"Kattogó indexhang helyett tücsökciripelés? Így lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]