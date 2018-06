Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","shortLead":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","id":"20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d770af82-9f89-4367-b3a7-58810bca4daf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","timestamp":"2018. június. 15. 04:01","title":"Olyan jelenetet rögzített a budapesti buszos kamerája, amiből minden közlekedő tanulhatna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","shortLead":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","id":"20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1056f32-3734-4bf6-b17a-76940381dd01","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","timestamp":"2018. június. 13. 23:41","title":"Rendőrautóval ütközött egy autós frontálisan Miskolcon, négy sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gondatlan veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a repülőtér 2-es kifutópályájának múlt csütörtöki megrongálása miatt, a Budapest Airport (BA) pedig belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Gondatlan veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a repülőtér 2-es kifutópályájának múlt csütörtöki...","id":"20180613_nyomozas_ferihegy_repuloter_futopalya_kaosz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4209c8f-ecbc-4ee8-baef-6842e3431eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_nyomozas_ferihegy_repuloter_futopalya_kaosz","timestamp":"2018. június. 13. 06:09","title":"Nyomozás indult a ferihegyi káosz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná a sajátjaként.","shortLead":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná...","id":"20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c23e8-54a1-4f11-a1e9-860d0367f376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","timestamp":"2018. június. 13. 12:03","title":"Ez nagy harc lesz: a sajátjaként szabadalmaztatná a Google egy feltaláló ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét élvező teljesen új Sport most ívesen kapura rúgja a játékszert. Hazai vallatáson a lakossági sportkocsi friss generációja.","shortLead":"Az ős GTi hátulról indított, az előző Sport-modellek finom cselekkel meghódították a középpályát és a turbó erejét...","id":"20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba20d1b2-0b65-4ec7-9ed1-1acac453f238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213740d-7dda-4492-a29f-f95348b2a07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suzuki_swift_sport_menetproba_tokoli_repter_autoteszt_japan_gti_sportauto_tuning_kipufogo_turbomotor","timestamp":"2018. június. 13. 18:57","title":"Gólhelyzet: zárt pályán nyúztuk az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","shortLead":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","id":"20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deedcda-82e1-47ad-b03d-c42eaa880dcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","timestamp":"2018. június. 14. 21:56","title":"Franciaország is befogad embereket az Olaszországból elutasított menekülthajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab6c3f8-8849-47f8-a7a5-daf8002d15ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha ettől nem ragadja el a vb-hangulat, akkor semmitől.","shortLead":"Ha ettől nem ragadja el a vb-hangulat, akkor semmitől.","id":"20180613_igy_hangolnak_a_vebere_a_mindenre_elszant_neymarek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ab6c3f8-8849-47f8-a7a5-daf8002d15ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79848562-7a98-4214-bafb-291dc7c92a9a","keywords":null,"link":"/sport/20180613_igy_hangolnak_a_vebere_a_mindenre_elszant_neymarek","timestamp":"2018. június. 13. 15:27","title":"Így hangolnak a vébére a mindenre elszánt Neymarék - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158d4fcc-ed72-41e5-a944-52cab04663da","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","timestamp":"2018. június. 13. 09:13","title":"Donald Trump IQ-háborúba kezdett Robert de Niróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]