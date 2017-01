Decemberben három gyerek is belehalt a meningococcus nevű baktérium okozta agyhártyagyulladásba.

A Magyar Közlöny január 12-ei számában megjelent rendelet a meningococcus C típusú baktérium elleni védőoltásra vonatkozik, és január 15-én lép életbe.

Maga a C típusú oltóanyag január elsejével lett ingyenes a 2 évnél kisebb gyerekek számára (pontosabban a 300 forintos dobozdíjat még ki kell fizetni), korábban 2000 forintba került a támogatással együtt.

A 2 évnél idősebb gyerekek számára továbbra is fizetni kell az oltásért, mégpedig 7-8 ezer forintot. A B típusú oltás még nem támogatott, és jóval drágább, mint a C típusú: kb. 27 ezer forint, és összesen négyet kell beadni belőle, vagy a teljes körű oltás kb. 100 forintba került.

Félmegoldás született az agyhártyagyulladás elleni védekezésben A korábban 2000 forintos, agyhártyagyulladás elleni oltásért január elseje óta már csak dobozdíjat kell fizetniük a szülőknek, de erről nem minden orvos értesült időben. Ráadásul a veszélyesebb baktérium elleni oltás továbbra is egy vagyonba kerül.

Az idősebbekre is veszélyes

Magyarországon mindkét baktériumtörzs okoz megbetegedéseket. Az esetek 70 százalékáért a B típus felelős, de mivel drága az oltóanyag, ezért nem terjedt el. Ez azért is probléma, mert a tünetek alapján nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik típusról van szó.

Másrész a közhiedelemmel ellentétben nemcsak a csecsemőkre veszélyes a betegség, hanem a 16-20 éves korosztályra is. Háziorvosok ezért azt tanácsolják a szülőknek, hogy idősebb korban ismételtessék meg a C típusú oltást, illetve ha tehetik, akkor mindkét törzsre oltassák be gyereküket.

Hárman is belehaltak

Dcemberben három halálos megbetegedés is történt. December 9-én a budapesti Veres Pálné Gimnázium egyik végzős tanulója halt meg fertőző agyhártyagyulladásban. Az ÁNTSZ közlése szerint a fiú C típusú törzs miatt lett beteg. Egy miskolci fiú pedig közvetlenül karácsony előtt halt meg, ugyancsak agyhártyagyulladás miatt. Róla nem tudni, hogy a C vagy a B variáns miatt betegedett-e meg. Karácsonykor pedig egy budapesti bölcsődés halt meg gennyes agyhártyagyulladásban.

A betegség észlelését megnehezíti, hogy ugyan a fertőző agyhártyagyulladás súlyos tünetekkel jár – mint például a heves fejfájás, a hányás, a csillapíthatatlan láz –, de ezek sok más betegségre is jellemzőek lehetnek.

A testen megjelenő szederjes, lilás kiütés az egyértelmű árulkodó jel, de van, hogy ez már csak az intenzív osztályon jelenik meg a betegen, mikor életveszélyes állapotban van.