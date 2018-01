[{"available":true,"c_guid":"24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést a fővárosban.","shortLead":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést...","id":"20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26222caf-3647-411d-8fb6-0eb1adf63199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","timestamp":"2018. január. 17. 15:05","title":"A BKK ellenőrei lecsaptak a bliccelő kutyákra, ennyiszer büntették tavaly a gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál aranylabdás a következő szezont már úgy csapatában kezdheti, és Benzema, valamint Bale napjai is meg lehetnek számlálva a Realnál, amely viszont figyeli Neymart, Hazard-t és Lewandowskit is.","shortLead":"A portugál aranylabdás a következő szezont már úgy csapatában kezdheti, és Benzema, valamint Bale napjai is meg...","id":"20180117_ronaldo_perez_real_madrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54479c1-6605-4e54-9fa1-b29ed2956c08","keywords":null,"link":"/sport/20180117_ronaldo_perez_real_madrid","timestamp":"2018. január. 17. 10:47","title":"Itt az idő, hogy Ronaldo elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","shortLead":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","id":"20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b42a1b-9f62-402b-96ba-1d6000b17c10","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","timestamp":"2018. január. 17. 15:46","title":"Egyetlen számmal reagált az MSZP arra, hogy a kormány megállítaná Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d996fcf8-f6e6-4abd-919c-7f244967a72f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2002-es világbajnok, 2006-os BL-győztes, 2005-ös aranylabdás, 97-szeres brazil válogatott 38 évesen bejelentette, hogy visszavonul.","shortLead":"A 2002-es világbajnok, 2006-os BL-győztes, 2005-ös aranylabdás, 97-szeres brazil válogatott 38 évesen bejelentette...","id":"20180117_Nem_sokan_fociztak_ugy_mint_o_de_olyan_vidaman_senki__Ronaldinho_befejezte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d996fcf8-f6e6-4abd-919c-7f244967a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d423246-0fe1-40d2-8178-5e3944bd2bd5","keywords":null,"link":"/sport/20180117_Nem_sokan_fociztak_ugy_mint_o_de_olyan_vidaman_senki__Ronaldinho_befejezte","timestamp":"2018. január. 17. 21:25","title":"Nem sokan fociztak úgy, mint ő, de olyan vidáman senki - Ronaldinho befejezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce3f08-fc44-43d7-af4d-016a613bc608","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyértelmű csalódásként értékelte a három vereséget és a sima kiesést az Európa-bajnokságról a Kocsis Máté vezette szervezet.","shortLead":"Egyértelmű csalódásként értékelte a három vereséget és a sima kiesést az Európa-bajnokságról a Kocsis Máté vezette...","id":"20180118_beolvasott_a_szovetseg_a_leszerepelt_kezilabda_valogatottnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bce3f08-fc44-43d7-af4d-016a613bc608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a9db82-e139-49ab-9a07-930b62a61974","keywords":null,"link":"/sport/20180118_beolvasott_a_szovetseg_a_leszerepelt_kezilabda_valogatottnak","timestamp":"2018. január. 18. 05:57","title":"Beolvasott a szövetség a leszerepelt kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senki nem adott be ajánlatot a Bálna néven ismert Duna-parti épületre a múlt év végi határidőig, így az értékesítésére kiírt nyílt pályázat eredménytelenül zárult.","shortLead":"Senki nem adott be ajánlatot a Bálna néven ismert Duna-parti épületre a múlt év végi határidőig, így az értékesítésére...","id":"20180118_nincs_erdeklodo_a_balnara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99685975-242e-420d-a1ef-9583b71eda54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_nincs_erdeklodo_a_balnara","timestamp":"2018. január. 18. 05:40","title":"A kutyának sem kell a Bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806b4e9-742f-4f3e-a60d-a679bc9577e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galló Istvánné nem indul újra az elnöki posztért a Pedagógusok Szakszervezetének közelgő tisztújításán. Közben a PSZ megvált egy tanácsadótól, mert az egykori MSZP-s államtitkár DK-s színekben indul.","shortLead":"Galló Istvánné nem indul újra az elnöki posztért a Pedagógusok Szakszervezetének közelgő tisztújításán. Közben a PSZ...","id":"20180117_Visszavonul_a_Pedagogusok_Szakszervezetenek_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d806b4e9-742f-4f3e-a60d-a679bc9577e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a52e4c9-3a50-4e32-b867-5a5ee32d1365","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Visszavonul_a_Pedagogusok_Szakszervezetenek_elnoke","timestamp":"2018. január. 17. 10:02","title":"Visszavonul a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c139e7-84fc-4b6a-9350-25169fdd5510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Veszít egyeduralmából az Erzsébet-utalvány, de ha összeházasítanák az MKB Szép-kártyájával, abból Mészáros Lőrinc is extra hasznot húzhat.","shortLead":"Veszít egyeduralmából az Erzsébet-utalvány, de ha összeházasítanák az MKB Szép-kártyájával, abból Mészáros Lőrinc is...","id":"20180117_40_milliardot_is_bukhatunk_azon_hogy_a_kormany_kinyirta_az_Erzsebetutalvany_rivalisait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c139e7-84fc-4b6a-9350-25169fdd5510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b805c55-9670-4c5e-9f56-3cc877c6e304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_40_milliardot_is_bukhatunk_azon_hogy_a_kormany_kinyirta_az_Erzsebetutalvany_rivalisait","timestamp":"2018. január. 17. 12:31","title":"40 milliárdot is bukhatunk azon, hogy a kormány kinyírta az Erzsébet-utalvány riválisait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]