Hangedli sem kell hozzá, nem tocsog a pulton sörpocsolya. A csapolás diszkrét bája oda, de az új sörember számára ez maga a tökély. "Űrtechnológia" jeligére immáron itthon is kipróbálható a profi csapolóberendezés.

© beerjet



Egy igazán derék csapos nagyjából 12 másodperc alatt csapol ki egy korsó sört. A sör érzékeny ital, hogy ha nem tökéletesen tiszta a csap, vagy nem ideális a folyadék hőmérséklete, esetleg a csapos technikája eleve hagy kívánni valót maga után, már habzik, fut. S nagyon lassan csordul a pohárba, korsóba a magas B-vitamin-tartalmú árpalé. Egy ausztriai fejlesztőcsapat ennek vetett véget azzal, hogy megalkotott egy gépet, amely képes megteremteni a tökéletes technológiai feltételeket (a tökéletes sört még azért nem...), és 6 korsó sört csapol ki mindössze 7 másodperc alatt. Ez óránként 1000 korsó, de végszükség esetén – például egy bajnoki rangadó szünetében a büfében – elmehet egészen 1500 korsóig. Az egész truvájt pedig egy nagyobbacska doboz produkálja. Minket leginkább egy mikróra emlékeztet.

Mi van a dobozban?



A Beerjet – így kell szólítani – egyik oldalára egy kis tálcán bekerül hat pohár, a gép – ahogy az igazi csaposok – megdönti a poharakat, és folyik is beléjük az ital. Az eredmény pedig tökéletes.



A titok persze magában a dobozban rejlik. Négy ponton csatlakoztatható hozzá bármilyen söröshordó, sörtank, vagy akár – ahogy a MotoGP-n szokás – egy egész tartálykocsi. A berendezés ezekből egy saját, hűtött tartályba szivattyúzza a sört, ahonnan – egyetlen gombnyomásra – a beépített számítógép vezérli a csapolást.



A berendezés előre programozott profilokkal dolgozik, amelyek könnyedén finomhangolhatóak akár működés közben is egy érintőképernyő segítségével. Legyen szó a sör típusáról, a csapolási nyomásról, a sör sebességéről, a hab mennyiségéről, vagy a pohár fajtájáról, döntési szögéről és a mozdulat gyorsaságáról – mindent a csapolandó sörhöz lehet alakítani. Így lehetséges, hogy az összes korsó tökéletes lesz. Mintha maga a Nagy Sörmester csapolta volna ki, bár aligha tudná 7 másodperc alatt megtenni.

De nem árt ez a nagy sietség a sörnek? A startup osztrák fejlesztői mindenre gondoltak: a berendezés összerakása közben folyamatosan konzultáltak több sörgyárral is, hogy a gyorsan csapolt sör hibátlan lehessen. Így került a dobozra a "hagyományos" sörcsap alakja. A kialakítása olyan, mint ódivatúéknál, és persze remekül működik a cseh láger vagy az amerikai IPA esetében is. S ha nem is egy csapossal, de a kezelőjével folyamatosan kommunikál a Beerjet miközben dolgozik. A kijelző mutatja a rendszerben lévő sör hőmérsékletét, a nyomást, a tartály töltöttségi szintjét, és a csapolás sebessége is állítható. Ám, ha ez még mindig nem lenne elég, az internetre csatlakozva távolról is bele lehet nyúlni a folyamatba. Így, ha szükséges, az adott sörfőzde képviselője, vagy sörmestere bárhonnan tökéletesítheti a beállításokat.



A hat korsóval „betárazható” mobil változat kerekeken gurítható, de targoncával, vagy daruval történő mozgatásra is felkészítették, miközben beépíthető – fixen telepített verzió is van. Utóbbiban leginkább a stadionok cateringjét biztosító szakemberek gondolkodnak, előbbi pedig nagyszerűen teljesít fesztiválokon. A feltöltött széndioxid tartállyal, no meg a csapolandó sörökkel felszerelt gép működéséhez semmi másra nincs szükség, csak áramra – hála a nagy teljesítményű jégbanknak és az elfolyó tartálynak – vagyis a legközelebb eső konnektorra. A rendszer egy gombnyomásra automatikusan átmossa magát, így különösebben hosszas felkészítéssel sem kell bajlódni használat előtt.



A Beerjet viharos gyorsasággal lett népszerű Ausztriában, Németországban és az USA-ban is. Az Ottakringer és a Stiegl Sörgyár kifejezetten favorizálja. Ezt használják a bécsi Allianz Stadionban, a Borussia Dortmundnál, a Bayern Münchennél, és bevált a New York Yankeesnél is. Magyarországon a Groupama Arénában, a szombathelyi Swietelsky-Haladás stadionban és a Hungaroringen fordult elő idáig. Most meg február 7. és 9. között a Sirha Budapest 2018 élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításon mutatkozik be a 6-os gyorscsapolórendszer, amely a vásár termékversenyének innovációs technológia kategóriájában díjat is nyert.

Amúgy tavaszra ígérik a kistestvérét, amit akár – tehetősebb – házibulikon is be lehet üzemelni, lévén csak két csapja, amin kétféle sör csoroghat a szomjasok poharába villámgyorsan.