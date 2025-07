Újabb részletek derültek ki a 3 százalékos lakáshitelről, már egy 15 milliós ingatlantulajdon sem akadály

Már a Nagykörúthoz közel is bőven akadnak az új szabályoknak megfelelő eladó lakások, összességében az országban most hirdetett ingatlanok kétharmada fér bele a feltételekbe. De az albérletek piacát is megboríthatja ez, Budapest mellett Debrecenben is, annyira kicsi lesz a különbség egy lakás bérleti díja és a hitel törlesztőrészlete között.