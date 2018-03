Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz beavatkozásról, de Robert Mueller különleges ügyész a jelek szerint egyáltalán nem.","shortLead":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz...","id":"20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa014c-183d-46cb-a016-7e719a111047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","timestamp":"2018. március. 15. 22:03","title":"Már nem csak kérik, hanem követelik Trump cégeitől az orosz dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt szombaton a Szkripal-ügy nyomán kitört diplomáciai viszály miatt.","shortLead":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt...","id":"20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11209322-a567-4b63-8af8-74c4ec18a924","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","timestamp":"2018. március. 17. 09:55","title":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfee677-4ef6-4a32-b04e-33626de40990","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zavargások során kukákat gyújtottak fel, majd elbarikádozták magukat. 16 rendőr és négy civil sérült meg, de csak könnyebben.","shortLead":"A zavargások során kukákat gyújtottak fel, majd elbarikádozták magukat. 16 rendőr és négy civil sérült meg, de csak...","id":"20180316_Rendorokkel_csaptak_ossze_az_utcai_arusok_Madridban_mert_meghalt_egy_tarsuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfee677-4ef6-4a32-b04e-33626de40990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825b22a-492f-451f-a017-99a37c0901ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Rendorokkel_csaptak_ossze_az_utcai_arusok_Madridban_mert_meghalt_egy_tarsuk","timestamp":"2018. március. 16. 09:32","title":"Rendőrökkel csaptak össze az utcai árusok Madridban, mert meghalt egy társuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aea231-ec19-4619-b476-28441eb913b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","timestamp":"2018. március. 17. 18:40","title":"Jön a durva időjárás: Orbán megtekintette az operatív törzs munkáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot követő EMIH között.","shortLead":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot...","id":"201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676952ab-2095-4a49-a873-073ddb11fea7","keywords":null,"link":"/elet/201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"A zsidó ellenszervezet, amely nagyon jól jött a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New Yorkban pár napja történt baleset okán.","shortLead":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New...","id":"20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a51ee-33b5-4abb-b759-3a42707188f4","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","timestamp":"2018. március. 17. 14:58","title":"Nem lehet már nyitott ajtajú helikoptertúrákat tartani New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","shortLead":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","id":"20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558ed5da-3d4a-4230-8ae5-46ec8e29eba9","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","timestamp":"2018. március. 16. 09:45","title":"Optimista terve van a magyar piacon két nagy autógyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]