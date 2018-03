Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","shortLead":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","id":"20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dad895-7d57-4bfd-8f1b-e04b925f74f3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","timestamp":"2018. március. 20. 12:15","title":"Egészségügyi megelőzés és spórolás: ezért se vágassa ki egy város a fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5dc327-9908-4f45-8b55-0412a93ace94","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!","shortLead":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5dc327-9908-4f45-8b55-0412a93ace94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2018. március. 19. 13:25","title":"Meghackelt alvás: aludhatunk kevesebbet büntetlenül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört.","shortLead":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás...","id":"20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b5b5e-ccbf-4f4b-a823-99c7816692e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában. A csempészek elleni akcióban talált radioaktív anyag értéke meghaladja a hetvenmillió dollárt. \r

","shortLead":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában...","id":"20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308d255-0091-474d-8a0d-a186f202a584","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","timestamp":"2018. március. 19. 21:47","title":"70 millió dollár értékű radioaktív anyagot foglaltak le Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]