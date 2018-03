Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben segíthet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben...","id":"20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0476a5-2c97-4e4b-84d8-a502ad8f3c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","timestamp":"2018. március. 26. 14:03","title":"Érdekes trükk: így csinálhat képet egy kijelölt szövegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Opus Global vezetői kérték, hogy függesszék fel a tőzsdei kereskedést a cég részvényeivel.","shortLead":"Az Opus Global vezetői kérték, hogy függesszék fel a tőzsdei kereskedést a cég részvényeivel.","id":"20180326_Valamire_nagyon_keszulnek_ma_Meszaros_Lorincek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd400b34-a4a0-4da2-98c1-82f58485f33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Valamire_nagyon_keszulnek_ma_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. március. 26. 09:30","title":"Valamire nagyon készülnek ma Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240 millió forint helyett 4 milliárd 744 millió forintért.","shortLead":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240...","id":"20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f11e015-73b5-4e11-a429-2e0d094227cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","timestamp":"2018. március. 25. 18:20","title":"Újabb milliárdok a szuper traffipaxokra a következő öt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi – a pjongcsangi téli olimpián is megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte.","shortLead":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi –...","id":"20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab70c5-ca99-4f2b-ba35-960e049cfcec","keywords":null,"link":"/sport/20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","timestamp":"2018. március. 26. 07:57","title":"Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","shortLead":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","id":"20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0699633-7038-4c22-b638-13b0d777269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","timestamp":"2018. március. 26. 12:12","title":"Orbán Lázárnál aludt, kihasználták az estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai miatt tett kifogásait. Komárom-Esztergom megye 3-as számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága azt állapította meg: nem történt jogellenes kampánytevékenység.","shortLead":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai...","id":"20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9d996-4da9-47df-873f-df7d76b3d780","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","timestamp":"2018. március. 25. 23:57","title":"Orbán egyelőre megmenekült attól, hogy jogellenesnek nyilvánítsák óvodai kampányolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","shortLead":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","id":"20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46306357-35e7-4aac-9525-419543fe915e","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","timestamp":"2018. március. 26. 09:37","title":"Húsz év után állt újra szóba egymással Gundel Takács Gábor és Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]