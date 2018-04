Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok-sok kicsillagozott szó a független polgármester válaszában.","shortLead":"Sok-sok kicsillagozott szó a független polgármester válaszában.","id":"20180413_Istenmezeje_polgarmestere_oszintesegi_rohamot_kapott_addig_dolgoztatnak_mig_beledoglunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6ffe75-fb37-4fe8-8831-2d5e5b116476","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Istenmezeje_polgarmestere_oszintesegi_rohamot_kapott_addig_dolgoztatnak_mig_beledoglunk","timestamp":"2018. április. 13. 11:34","title":"Istenmezeje polgármestere őszinteségi rohamot kapott: „addig dolgoztatnak, míg beledöglünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr, pedig nem az, hanem teljesen mesterséges anyag. Nagyon finom tapintású, drága és nincs is végtelen mennyiségben.","shortLead":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr...","id":"20180411_alcantara_szovet_autoipar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ce055d-e026-4496-952a-d8219aa7232b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_alcantara_szovet_autoipar","timestamp":"2018. április. 11. 19:11","title":"Annyira menő az Alcantara, hogy kifogynak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon. Kiderült, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat venezuelai magyarokat mentett ki a lassan polgárháborús viszonyok közt vegetáló országból.\r

\r

","shortLead":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon...","id":"20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffacd6e-1603-4de5-9e86-19f69fe190fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","timestamp":"2018. április. 13. 10:21","title":"Migránspánik Balatonőszödön - venezuelai magyaroktól rettentek meg a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti az embereket, a viszonylag kisméretű magyar gazdaságnak komoly kihívást jelent a globális versenyben való helytállás. A vállalatvezetőket tömörítő nemzetközi szervezet, a Young Presidents Organization (YPO) május 10-11-ei budapesti innovációs csúcstalálkozóján a legjobban teljesítő cégek mutatkoznak be.","shortLead":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti...","id":"20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e2a751-9091-4bb4-8a49-6c9c6aa0bed1","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"Így csinálják a jók – az YPO innovációs csúcstalálkozója Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","shortLead":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","id":"20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791570e8-c99c-48b0-a630-abaa45289307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","timestamp":"2018. április. 13. 10:00","title":"Lehet, hogy a Huaweié lesz az első igazi összehajtható telefon? Mutatjuk, mit lehet most tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]