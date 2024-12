Mi inspirálta az OTP Lakástakarék Prémium elindítását, és hogyan illeszkedik a termék a piaci igényekhez?

Magyarországon sokan vágynak saját lakásra, és az OTP-nél jól látjuk, milyen fontos szerepet játszik a saját tulajdonú otthon megszerzése az emberek életében. Az eddigi kutatásaink is megerősítik: sokak számára – különösen a fiatalok esetében – az életkezdés és a lakhatás megoldása jelentős kihívás. Sokan kifejezetten azért tesznek félre, hogy egyszer saját otthonuk lehessen, vagy épp a meglévő ingatlanukat újítsák fel. A lakástakarék ezzel a céllal jött létre: havonta kis összegekkel is lehet gyűjteni, mindezt pedig fix, kiszámítható prémium mellett, amelyhez a megtakarítási időszak végén adómentesen lehet hozzájutni.

Azt tapasztaljuk, hogy a lakástakarék a kiszámíthatóságot és kockázatmentességet kereső ügyfelek körében rendkívül népszerű, és a jelenlegi változó kamatkörnyezetben különösen értékesnek számít a fix prémium elérésének lehetősége. Fontos hozzátenni, hogy ezzel a szerződéssel nemcsak egy megtakarítási terméket, hanem egy kedvező kamatozású lakáskölcsön opciót is kap az ügyfél.

Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója OTP Bank Nyrt.

Mi számít lakáscélnak? Gyakran szembesülnek félreértésekkel azzal kapcsolatban, hogy a megtakarított összeg pontosan mire fordítható?

Igen, sokszor találkozunk kérdésekkel ezen a téren, hiszen nem mindegy, hogy mire lehet elkölteni a lakástakarékban összegyűjtött pénzt. Alapvetően a törvény határozza meg, mi számít „lakáscélú felhasználásnak” – egyszerűen fogalmazva minden, ami a lakhatást szolgálja, legyen az felújítás, korszerűsítés, építés, bővítés vagy épp ingatlan vásárlása. Ha konkrét példát nézünk, egy ház szigetelése vagy a tisztasági festés teljesen elfogadható, hiszen ezek javítják az ingatlan állapotát, értékét. De például egy új kanapé vagy dísztárgy nem számít ide, mivel nem válik szerves részévé a lakásnak. Fontos megemlíteni, hogy lakáscélúnak minősül az is, ha valaki a már meglévő lakáshitelét szeretné elő- vagy végtörleszteni – így akár a korábban felvett lakáshitelre is lehet használni a megtakarítást.

Melyek a termék legfontosabb előnyei a többi lakáscélú megtakarításhoz képest? Kit tekintenek versenytársnak?

A piacon számos megtakarítási lehetőség van, de sok közülük eltérő célt szolgál, például nyugdíjcélú megtakarításra vagy éppenséggel szabad felhasználásra készült. A lakástakarékot éppen az különbözteti meg, hogy kimondottan lakáscélú, kifejezetten azok számára, akik tudatosan gyűjtenek otthonukra. Ráadásul a legtöbb megtakarítási termékkel ellentétben itt fix kamatozás van, ami stabilitást és kiszámíthatóságot ad. Ügyfeleink akár kisebb havi befizetésekkel is szép összeget gyűjthetnek össze néhány év alatt. A piacon jelenleg három lakástakarékpénztár kínál hasonló konstrukciókat, de nálunk az OTP-nél nemcsak magánszemélyek, hanem társasházak és lakásszövetkezetek is igénybe vehetik ezt a lehetőséget, sőt, online is szerződhetnek, ami valódi kényelmi pluszt jelent.

Az online szerződéskötési lehetőség épp tavaly vált elérhetővé. Hogyan alakult az online szerződések száma az elmúlt egy évben?

Az OTP Lakástakarék nagy újdonsága volt az online szerződéskötés lehetősége, amelyet elsősorban az internet- és mobilbanki felhasználóink számára tettünk elérhetővé. Az eredmények alapján mondhatjuk, hogy ez az opció beváltotta a hozzá fűzött reményeket: az utóbbi hónapokban a szerződéseink 30%-át online kötötték meg, ami jól tükrözi, hogy mennyire igénylik ügyfeleink a gyors, kényelmes, digitális ügyintézést.

Azt mondják, a megkötött szerződések értéke 2024 márciusában elérte a 100 milliárd forintot. Hogyan kell ezt értelmezni?

Igen, ez egy jelentős mérföldkő. Amikor a szerződések értékéről beszélünk, az úgynevezett szerződéses összegre gondolunk. Ez magában foglalja az ügyfél által a futamidő alatt befizetendő betéteket, a kamatokat, a prémiumot, valamint az igényelhető lakáskölcsönt is – ezek együtt adják ki a szerződés teljes értékét.

Milyen trendek figyelhetők meg a lakáscélú megtakarítási piacon? Hogyan reagál az OTP Bank ezekre az igényekre a termék kínálatában?

Azt tapasztaljuk, hogy egyrészt a kiszámíthatóságot és kockázatmentes megtakarítási formát kereső ügyfeleink között népszerű a termék, másrészt a változó hozamkörnyezetben érték a továbbra is fix prémium elérésének lehetősége. Az OTP csoport egyik kiemelt fókusza, hogy az ügyfelek lakhatással kapcsolatos céljait teljeskörűen támogatni tudja, legyen szó az ingatlan vásárlásához vagy felújításához kapcsolódó önerő összegyűjtéséről, az igényeknek megfelelő ingatlan megtalálásáról vagy a megfelelő finanszírozási forma kiválasztásáról. Ebbe az ökoszisztémába kiválóan illeszkedik a lakástakarékpénztári konstrukció.

Az ügyfelek milyen arányban választják a 4 éves, illetve a 8 éves futamidejű konstrukciókat? Milyen tényezők befolyásolják ezt a döntést?

Ügyfeleink túlnyomó többsége a 8 éves futamidejű terméket választja. Ennek oka, hogy 4 éves futamidő esetén 10%, míg 8 éves futamidő esetén 30% prémium érhető el a megtakarítással. Mindez 50.000 forintos havi betétek esetén 4 éves időtávon 3,44%-os, 8 éves időtávon 5,64%-os EBKM-et jelent, így aki nem a közeljövőben tervez lakás vásárlást vagy felújítást, annak érdemes a hosszabb futamidejű terméket választania.

A június végén kivezetett 7,3 százalékos önkéntes kamatplafon óta drágultak a lakáshitelek. Mennyiben befolyásolja ez az ügyfelek lakáscélú megtakarítási kedvét?

Drasztikus változás a lakástakarékpénztári szerződések számában nem történt. Meglévő szerződések esetén érdemes kivárni a futamidő végét, hogy a szerződéskötéskor jelzett prémiumot megkapja az ügyfél, de ha valaki önerőre gyűjt, továbbra is érdemes ilyen formában megtakarítania, mert saját megtakarításain felül az elérhető kamattal és prémiummal is növekedni fog a később rendelkezésre álló összeg.

Az új termékünk indulása óta már közel 35.000 lakástakarék szerződést kötöttek nálunk az ügyfelek, ami jól mutatja az érdeklődését. Ezt támogatja az is, hogy az igénylési, és a felhasználáshoz kapcsolódó folyamatok és dokumentációs elvárások is sokat egyszerűsödtek.

Van különbség a személyes és az online szerződést választó ügyfelek profiljában?

Igen, érdekes megfigyelni, hogy az online szerződést választó ügyfeleink jellemzően fiatalabbak, 20 és 40 év közöttiek, és körükben a nemek aránya is kiegyensúlyozottabb. Ezzel szemben a személyesen szerződő ügyfeleink általában 30 és 60 év közötti korosztályba tartoznak, és némileg több nő található köztük, mint férfi. Ez is azt mutatja, hogy a digitális ügyintézést elsősorban a fiatalabb generáció veszi igénybe.

Az OTP Bank milyen lépéseket tesz a digitálisan kevésbé tapasztalt ügyfeleik online szerződéskötésre való ösztönzés érdekében?

Az OTP Bank és az OTP Lakástakarék is elkötelezett az ügyfelek pénzügyi és digitális edukációja mellett. Ha egy ügyfelünk a személyes ügyintézést választja, tanácsadóink ilyen esetben is sokszor lépésről lépésre bemutatják a digitális szerződéskötési lehetőséget és segítenek felfedezni az OTP mobilbankban elérhető funkciókat, hogy legközelebb már önállóan is meg tudják kötni következő lakástakarékpénztári vagy akár egyéb szerződésüket.

Tervezik a Lakástakarék Prémium további fejlesztését vagy bővítését a közeljövőben? Ha igen, milyen újításokra lehet számítani?

Kiemelt célunk, hogy mind a szerződéskötés, mind a felhasználás a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb legyen. Most épp azon dolgozunk, hogy a lakástakarékpénztári megtakarítás felhasználásáról is online lehessen majd nyilatkozni, és bármely felhasználási igazolás online is benyújtható legyen.

Végezetül, mit tanácsolna azoknak, akik most gondolkodnak lakáscélú megtakarításon? Miért érdemes már most elkezdeni takarékoskodni?

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy időben kezdje el a takarékoskodást. Bár a lakásvásárlás, felújítás vagy építkezés hatalmas kiadás, ha tudatosan tervezünk és rendszeresen teszünk félre, akkor ezek a célok fokozatosan elérhetővé válnak. A lakástakarékok azért is nyújtanak kiváló megoldást, mert hosszú távra szólnak, kiszámíthatóak, és a hozamokkal együtt szépen gyarapodnak az évek során. Azt szoktam mondani, hogy sosem túl korai elkezdeni félretenni, mert később kevesebb anyagi teherrel kell szembenézni, amikor az otthonnal kapcsolatos elképzelések megvalósításáról van szó.

