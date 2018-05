Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében.","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb6700a-0a1f-4ce4-994a-49c9aff273cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","timestamp":"2018. május. 03. 13:51","title":"Nagy magyar üzlet lehet a román földgáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","shortLead":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","id":"20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d91c414-9cfa-4f9a-ae4a-c00dea4b14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 02. 16:45","title":"Egy bűvész lehet a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad hiányában nem tudtak átvinni a parlamenten. ","shortLead":"Ezt Kocsis Máté jelentette be a Fidesz frakcióülése után. Ez az a javaslat, amit az előző ciklusban a kétharmad...","id":"20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbba0b-7db7-4e4e-abdc-c5a566f21934","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_A_Fidesz_ujra_nekifut_a_migracioellenes_alaptorvenymodositasnak","timestamp":"2018. május. 03. 14:27","title":"A Fidesz újra nekifut a migrációellenes alaptörvény-módosításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec40770-9ed8-457d-b566-0983f0acbe81","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","timestamp":"2018. május. 04. 12:32","title":"Fotók jöttek a Debrecenben szénné égett vonatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt a dögtelepet, ahova elpusztult lovának tetemét elszállították, és embertelen módon megnyúzták, megcsonkították.","shortLead":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt...","id":"20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94321d8f-bff4-45ff-9f6f-3a162b24601c","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Őrizetlen dögtelepre vittek bukása után egy versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse az embert a képek szerkesztésénél. A közzétett videó alapján úgy tűnik, sikerült.","shortLead":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse...","id":"20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5de98b-f675-43b6-a854-ac09fd4d13c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 04. 08:03","title":"Videó: bámulatos, hogy pár kattintással mire képes a Photoshopnál is ütősebb képszerkesztő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]