Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","shortLead":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","id":"20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799d745-e891-459e-93d2-707015d76998","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"Olyannak is köszönetet mondott Orbán, aki a rendszer hibája miatt nem is tudott szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88af49d-84da-456b-89c7-c6ccd2342f57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A BKK információi szerint az arra közlekedő buszok terelve járnak, személyi sérülésről egyelőre nincs hír.","shortLead":"A BKK információi szerint az arra közlekedő buszok terelve járnak, személyi sérülésről egyelőre nincs hír.","id":"20180518_budapest_baleset_rendorauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a88af49d-84da-456b-89c7-c6ccd2342f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440f3b0-7661-4f91-a0a4-e99e8316a0c1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180518_budapest_baleset_rendorauto","timestamp":"2018. május. 18. 09:06","title":"Baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, totálkárosra tört egy rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke, a korrupciós ügyek feltárásával ismertté vált Hadházy Ákos.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a524d5-18e7-4ac3-85a0-2571a11ac3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"Márki-Zay Péter ötvenszázalékos városházi túlszámlázásokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209182d0-2b07-4e6e-add4-43da27944ad5","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"2018 januárjának második napján immár hatodik alkalommal vonták fel a lengyel lobogót az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsában (BT). Lengyelország az idei és a jövő évben lehet ideiglenes tagja a világszervezetnek, amelynek vezető szerepe van a biztonságot érintő globális vitákban, a konfliktusok megoldásainak keresésében. A lengyel tagság apropóján tekintjük át az ENSZ BT feladatait, működését, a tagsággal járó kötelezettségeket, lehetőségeket és Lengyelország célkitűzéseit. ","shortLead":"2018 januárjának második napján immár hatodik alkalommal vonták fel a lengyel lobogót az Egyesült Nemzetek Szervezete...","id":"lengyelnk_20180517_Ideiglenes_tagsag_allando_ertekek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209182d0-2b07-4e6e-add4-43da27944ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce32e935-53a5-40e8-ad6f-fb75b61a9766","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180517_Ideiglenes_tagsag_allando_ertekek","timestamp":"2018. május. 18. 19:30","title":"Ideiglenes tagság, állandó értékek – Mit képvisel Lengyelország az ENSZ Biztonsági Tanácsában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","shortLead":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","id":"20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889abef-274f-4def-8da7-0f73e8eb9cd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"A Jethro Tull jubileumi turnéja jövőre Budapestet is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új hatóanyagot azonosítottak, amely képes meggátolni a hasnyálmirigy- és más daganatok áttétel útján való terjedését egérkísérletekben.","shortLead":"Amerikai kutatók új hatóanyagot azonosítottak, amely képes meggátolni a hasnyálmirigy- és más daganatok áttétel útján...","id":"20180518_rak_attetek_gatlasa_hatoanyag_metarrestin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd533cb-e295-4def-8d4e-339f8ca510f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_rak_attetek_gatlasa_hatoanyag_metarrestin","timestamp":"2018. május. 18. 09:03","title":"Rák: találtak egy hatóanyagot, ami úgy tűnik, hogy gátolja az áttéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7c3ddf-f12e-44ce-9421-3d4c1fa1b9f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mivel több olyan ország is betiltotta a magyar sertéshús importját, mely hazánknak komoly piaca volt, a veszteség jelentős lehet.\r

","shortLead":"Mivel több olyan ország is betiltotta a magyar sertéshús importját, mely hazánknak komoly piaca volt, a veszteség...","id":"20180518_Akar_11_milliard_forintos_kart_is_okozhat_a_sertespestis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c3ddf-f12e-44ce-9421-3d4c1fa1b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66829711-6c25-4b74-8746-60b9c8c0a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Akar_11_milliard_forintos_kart_is_okozhat_a_sertespestis","timestamp":"2018. május. 18. 21:27","title":"Akár 11 milliárd forintos kárt is okozhat a sertéspestis Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]