[{"available":true,"c_guid":"5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","shortLead":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","id":"20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98ae9c-cd90-4cc3-8978-f6a33b1020d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"A lakók tudta nélkül vitték el az autóikat a IX. kerületben egy forgatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel egy időben mutathatják be a sikerfilmeket. Még attól sem félnek, hogy a focivébé elrontja az idei bizniszt.","shortLead":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel...","id":"20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b0b61d-d526-4484-9db0-248f15145633","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2018. május. 31. 12:17","title":"Visszasírja a szúnyogcsapkodós balatoni kertmozikat? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","shortLead":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","id":"20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87273f62-393f-4787-a323-170e76a87ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","timestamp":"2018. június. 01. 17:46","title":"Azt hitte, sok a pénz a magyar fociban? Nézze meg ezeket a számokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki biztos, Farkas Flórián.","shortLead":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki...","id":"20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c371c-8cd5-4811-89c9-f97d912fbdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","timestamp":"2018. június. 01. 15:38","title":"Ne gondolja, hogy leáldozott a miniszterelnöki megbízottaknak: Bakondi, Szili, Kerényi, és Hegedűs Zsuzsa is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","shortLead":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","id":"20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf31b9f-d8fc-4400-bfd7-b7f861fdb247","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","timestamp":"2018. június. 02. 07:10","title":"Szivárványra ébredt szombaton, aki korán kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget – vélik kanadai kutatók, akik a médiában gyakran általános érvényűként idézett megállapítással szemben valójában kifejezetten csak a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kockázatának fényében vizsgálták a vitaminok hatását. A tudósok hangsúlyozzák, hogy az orvossal egyeztetve személyre szabott vitaminpótlásnak továbbra is van értelme, és vannak olyan vitaminok, melyek még a stroke kockázatát is csökkenthetik.","shortLead":"A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget –...","id":"20180531_vitamin_asvanyi_anyag_etrend_kiegeszito_tabletta_hatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33baba0e-7d1d-4b8c-9545-dd3ed3263972","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_vitamin_asvanyi_anyag_etrend_kiegeszito_tabletta_hatasa","timestamp":"2018. május. 31. 18:03","title":"Szed multivitamint? Nagyon nem mindegy, hogy mi van benne és miből mennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]