Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.

Mennyire számít egyedülállónak ez az új számlanyitási funkció a magyar bankszektorban? Jelenleg egy fintechszolgáltatón kívül nem ismerünk más hazai szereplőt, aki hasonló megoldást kínálna. Az új online számlanyitási funkció azért különleges, mert lehetőséget ad a banknál digitális szolgáltatásokkal rendelkező szülőknek, hogy az OTP MobilBankban nyithassanak számlát 14 év alatti gyermeküknek, gyorsan és egyszerűen. A gyermek jelenléte sem szükséges hozzá, a számlanyitási folyamat során elegendő a személyi igazolványának befotózása. Ezzel az innovatív megoldással szeretnénk támogatni a korai pénzügyi nevelést, és úgy teljes egészében a család pénzügyi együttműködését. Miért érdemes már 14 éves kor előtt számlát nyitni a gyermeknek? Számos előnnyel jár, ha már korán nyitunk számlát a gyermekünk számára. Talán a legfontosabb, hogy a saját számla segítségével a gyerekek hamarabb megtanulják, hogyan bánjanak a pénzzel, és megismerkednek az alapvető pénzügyi fogalmakkal és műveletekkel. Azt gondolom, hogy ez valóban hiánypótló, mivel az alapvető pénzügyi ismeretek nem részei egy aktuális alaptantervnek sem. Mire felnőnek, tudatosabb és felelősségteljesebb pénzügyi döntéseket hozhatnak majd: megtanulhatják, hogyan tervezzenek hosszú távra, hogyan priorizáljanak és takarítsanak meg egy vágyott cél eléréséhez. A készpénzmentesség szintén fontos – bankszámla révén a gyerekek digitális formában tárolhatják a pénzüket, így elkerülhetik a készpénz elvesztését. Már 7 éves kortól saját bankkártyát is kaphatnak, amivel felfedezhetik a kártyás fizetés egyszerűségét és biztonságát. POS-terminál az iskolai büfékben már jórészt elérhető, ha pedig elveszne a kártya, a szülők azonnal le tudják tiltani. A gyermekek pénzügyi nevelésén kívül mi a legnagyobb előnye az új funkciónak? Egyértelműen a kényelem. Különösen a digitális világban tájékozott, de időhiánnyal küzdő szülők számára. Egyszerűen, gyorsan, online elvégezhetik a számlanyitást, de emellett lehetőséget teremt arra is, hogy a szülők és a gyerekek közösen beszéljenek a pénzügyekről és közösen döntsenek. Az OTP Bank számára pedig fontos lépés a digitális számlanyitások arányának növelése. A Junior mobilbanki számlanyitási folyamat mérföldkövet jelent mind a pénzügyi tudatosság, mind a digitalizáció terén. Piacvezetőként kiemelt szerepet töltünk be a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, ezért folyamatosan olyan termékeken és szolgáltatásokon dolgozunk, amelyek elősegítik azt. A trendszetter attitűdön túlmenően előzte meg igényfelmérés is a fejlesztést a szülők körében? Számos területen mérjük fel ügyfeleink igényeit, hiszen ők azok, akik használni fogják a szolgáltatásainkat. A kutatások alátámasztották, hogy a kisgyermekes szülők kedvezően fogadnak minden olyan szolgáltatást, amely illeszkedik a rohanó életvitelükhöz. Számukra fontos a gyors és egyszerű online folyamat, hiszen szeretnék pénzügyeiket bármikor és bárhonnan intézni. Ez a megoldás azon szülők számára készült, akik nyitottak az innovatív megoldásokra, és kiemelten fontosnak tartják a digitális hozzáférhetőséget. Mi volt a legnagyobb kihívás a fejlesztés megvalósítása során? A Junior 0–14 mobilbanki számlanyitás fejlesztése gördülékenyen ment, mert a technológiai és működési kihívások jelentős részét már a Selfie számlanyitási folyamat során leküzdöttük. Utóbbihoz ugye csak NFC-kapcsolattal rendelkező mobiltelefonra, internetkapcsolatra, illetve chippel ellátott, új típusú személyazonosító igazolványra vagy biometrikus útlevélre, és – ahogy ez a nevéből is következik – egy szelfire van szükségük. Egyébként folyamatosan finomhangoljuk a számlanyitási folyamatainkat a jobb ügyfélélmény érdekében, és az egyes fejlesztések tapasztalatait felhasználjuk a többi folyamat optimalizálásához. Mik az első tapasztalatok a funkcióval kapcsolatban, vannak-e már visszajelzések? Azt látjuk, hogy a visszajelzések megerősítik a folyamat létjogosultságát, és valóban segítséget jelent a szülőknek az új funkció. Legtöbben a folyamat egyszerűségét, közérthetőségét és gyorsaságát méltatták, negatív vélemény gyakorlatilag nem is érkezett. Milyen egyéb eszközökkel és programokkal segíti az OTP Bank a szülőket és a fiatalokat a pénzügyi edukáció terén? Az OTP Bank közel három évtizede támogatja a fiatalokat a pénzügyi ismeretek megszerzésében. Főként az OTP Fáy Alapítvány munkáján keresztül igyekszünk elmélyíteni a diákok és fiatal felnőttek kapcsolatát a monetáris kultúrával. Az alapítvány trénerei online és offline képzéseket tartanak saját központokban és iskolákban is, a tanárok számára pedig e-learning tananyagok is rendelkezésre állnak. Évente több mint 30 ezer diákot érünk el, eddig több mint 100 ezren vettek részt a programjainkban. Azért ennél egy fokkal könnyedebb hangvételben is közelítünk a fiatal célcsoporthoz: nemrég indítottuk el az OTP Junior TikTok-csatornáját, ahol szórakoztató, informatív és remélhetőleg az ő tartalomfogyasztási szokásaikhoz mérten is kellően rövid tartalmakat osztunk meg. Persze termékeink fejlesztésekor is összpontosítunk az edukációra. Például a Junior számlacsomagban 14 éves kortól elérhető az OTP MobilBank alkalmazás Kiadásfigyelő funkciója, amely kategóriák szerint mutatja a költéseket. Ennek statisztikáira időszakosan visszatekinteni még gyakran felnőttek számára is transzformatív erejű megdöbbenéssel jár, ezért aztán jobb a kiadásainkkal mihamarabb szembesülni, hogy később ne érjenek akkora meglepetések. A Persely funkció pedig egy kilátásba helyezett költési cél – mondjuk egy új bringa – rögzítésével ösztönöz megtakarításra. Milyen egyéb mobilbanki fejlesztések valósultak meg idén? Idén is rengeteg fejlesztés valósult meg. A számlanyitások mellett bevezettük a qvik fizetési lehetőséget, valamint megújítottuk a csoportos beszedések kezelését. A qvik fizetéssel az ügyfelek QR-kóddal, linkkel, NFC-vel vagy fizetési kérelemmel tudnak fizetést kezdeményezni, így kártya nélkül, mobileszközzel fizethetnek. Ezenkívül bevezettük a banki hívás azonosítást, amely segítségével az ügyfelek a OTP MobilBankba belépve, hívás közben a Profil menüpontra (a saját nevük melletti ikonra) kattintva megnézhetik, hogy valóban a hitelintézet munkatársával beszélnek-e. Az új funkcióval a banki hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfélszolgálati azonosító is ellenőrizhető. Továbbá bővítettük mobilos biztosítási portfóliónkat, és immáron Értékpapírszámla és TBÉSZ-számla is nyitható mobilon, illetve egyszerűen végezhető el a befektetési jegyek és állampapírok adásvétele. Milyen újdonságokkal készülnek 2025-re? Jövőre tovább erősítjük a fizetési és kártyás szolgáltatásainkat, illetve önkiszolgáló funkciókkal bővítjük a meglévő igénylési folyamatokat. Szándékunkban áll kihasználni a Digitális Állampolgárság nyújtotta új lehetőségeket, hogy az ügyfél-azonosítás gördülékenyebb legyen, de számos háttérfejlesztést végzünk még, hogy ügyfeleink továbbra is elégedettek legyenek, és megőrizzük az alkalmazásstore-okban nagyon jó – Play Áruház: 4,7, App Store: 4,8 – értékelésünket.