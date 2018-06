Hosszú Katinka Instagram-oldaláról tudtuk meg, hogy miért elérhetetlen a Facebook-oldala: férje, Shane Tusup, akitől válni készül, lekapcsolta. A végleges szakításról az úszó május 24-én adott hírt, nem sokkal később a Facebook-oldalát már nem lehetett elérni, és ez még most is így van.

A Bors egy marketingszakértő segítségével kiszámolta, hogy mennyibe kerül Hosszúnak – és az Iron Lady márkának – a kényszerű hallgatás.

Hosszú Katinka Facebook-oldala Tibi atya, Rubint Réka és Kasza Tibor oldala után a negyedik legnépszerűbb csaknem félmillió követővel. Ezeket a követőket egyrészt elveszítheti, másrészt a számok csökkenése miatt ko­moly pénzösszegektől is eleshet a hirdetők és szponzorok lemorzsolódásával – fejtette ki a szakember a Borsnak, hozzátéve, hogy ha újra is indul az oldal, a történtek után nehezebb lesz újra hirdetőket behozni. Egy ilyen eset havi szinten is milliókat, éves szinten több tízmilliót is kivehet az oldal tulajdonosának pénztárcájából.