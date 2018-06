Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett a vezetés és szervezés szakot választják.","shortLead":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett...","id":"201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f4ba86-ea96-46a0-8c2c-f253fb894ba4","keywords":null,"link":"/kkv/201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","timestamp":"2018. június. 17. 13:00","title":"Karrierlépcső: a \"vezszerv\", mint dobbantó? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak is rá.","shortLead":"A svéd szövetségi kapitány egyik segítője bement megnézni a koreaiak zárt edzését. Szerintük ez kémkedés, válaszoltak...","id":"20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d49273d-aba1-4f15-882d-49c599863055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f80f-377c-4711-a26a-dcfb011033de","keywords":null,"link":"/sport/20180618_korea_trukkos_modszerrel_probalja_osszezavarni_a_kemkedo_svedeket","timestamp":"2018. június. 18. 09:27","title":"Korea trükkös módszerrel próbálja összezavarni a kémkedő svédeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","shortLead":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","id":"20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee35435-2e83-491a-89c8-045d69c9551e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Távozik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában több száz meztelen embert fényképezzen le egyszerre.","shortLead":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában...","id":"20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f3346d-6ff8-406b-b7d3-b3283eb74c06","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2018. június. 17. 22:03","title":"Gigantikus pucér csoportképet fog készíteni a világhírű művész egy áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac2308-2835-4656-8539-d860128537e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis ország, hatalmas szív.","shortLead":"Kis ország, hatalmas szív.","id":"20180618_Hatborzongato_az_izlandi_szurkolok_tapsa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aac2308-2835-4656-8539-d860128537e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba2999a-28d4-48c6-aa52-6ae578934ead","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Hatborzongato_az_izlandi_szurkolok_tapsa","timestamp":"2018. június. 18. 08:37","title":"Hátborzongató az izlandi szurkolók tapsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]