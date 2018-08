A felhívás drámai, a betegség kevésbé: a gyermeke nem leukémiás, hanem vérszegény. Az anya mégis életmentő svájci műtétről írt a közösségi oldalán, és volt, aki utalt is neki. A bank megteszi a szükséges lépéseket.

„Kérem segítsenek, a három hónapos kisbabámról van szó, leukémiás, műteni kell, de egyedül nem tudom finanszírozni. Ha legalább 10-20 ezer forintot küldenek egyénenként, akkor sikerül összegyűjteni a pénzt a műtétre, kérem.”

Ezt a szöveget írta ki egy Gattyán Réka néven regisztrált nő a közösségi oldalára (a tucatnyi helyesírási hibát az érthetőség kedvéért javítottuk, a profilt pedig azóta törölték). Miután a hvg.hu-t maga az érintett megkereste, vizsgálódni kezdtünk, és mint kiderült, a történet több sebből vérzik. A csalásnak már áldozata is van, ugyanis utaltak a nő által megadott számlára. A bank megteszi a jogi lépéseket.

Facebookkal az adományokért

Az egyébként frissnek tűnő (és ahogy írtuk fent, már elérhetetlen, törölt) Facebook-oldalról (a profilképet augusztus 11-én, a borítóképet három nappal korábban állítottak be, és nincs is ennél korábbi nyilvános bejegyzés az oldalon) kiderül, a fent említett kislány, Gattyán Jázmin május 25-én született. A zavaros írás szerint a kislány születésekor minden rendben volt, azt később közölték csak, hogy Jázmin leukémiás. Csontvelő-átültetésre és őssejtkezelésre van szüksége, amelyet leghamarabb Svájcban végeznének el, de Magyarországon is műthető.

A nő szerint most a 75 éves anyjánál lakik, a férje elhagyta a hír hallatán, munkahelye nincs. „Aki tud és megteheti, segítsen” – írta, hozzátette, bármekkora összeg segítséget jelent. Mellékelt egy számlaszámot is, azt is elmondta, az nem az ő nevén van, anyja élettársáé a számla.

A bejegyzés mellett név vagy épp dátum nélküli orvosi papírok, amelyek leukémiáról, megnagyobbodott pajzsmirigyről szólnak, illetve mellékel egy képet egy kislányról is, valamint arról, hogy megkeresett több híroldalt, csatornát. A mellékelt képek egy része az internetről letöltött rémkép, erről a nő azt mondta a hvg.hu-nak, hogy az intenzív osztály vezetője – akinek rosszul írta a nevét – megtiltotta neki, hogy képeket közöljön. Az orvosi papírokról a Blikk munkatársának a kórház azt mondta, nem valódiak.

Kis sajtókampány még segítene

Lapunkat a nő azzal kereste meg néhány napja, hogy a kislányt a Bókay utcai kórház intenzív osztályán kezelik, adjunk hírt arról, hogy pénzt gyűjt a kezelésre. Később azonban arról írt már, hogy a család mégsem akar nyilvánosságot, mert nemrég elhunyt az unokahúga, neki is a nyilvánossághoz fordulva kértek segítséget, de „elegük lett” – ahogy fogalmazott.

A nő unokahúgként a Gattyán Dorina Renáta nevet adta meg, erre a névre keresve a Google több álhír- és kattintásvadász oldalt is listáz (például: Sokminden.info, Mindenegyben.com, Ötpercpihenő.hu, Hírmagazin.eu), ezek egy része arról szól, vért kérnek neki, másik részük szerint elhunyt a lány.

Ottani kórházi forrásunk szerint nincs Gattyán Jázmin nevű kislány a Bókay utcai kórház intenzív osztályán, hozzátette, a hematológiás eseteket egy éve a Tűzoltó utcában kezelik, legfeljebb műtétre szállítják át őket a Bókayba.

Néhány nappal ezelőtt igazolást kértünk a nőtől, aki néhány órával később két dokumentumot küldött, egy kórlapnak tűnőt és egy OTP-s igazolásnak tűnőt, amelyen az áll: „készpénzfelvétel a kislány kezelésére csak kórházi igazolással áll módunkban kiadni vagy kifizetni bankfióki pénztári kifizetés esetén.” Az OTP számlavezetési igazolás fejlécű papíron szerepel két aláírás is, egyikük a kiskunhalasi fiókban dolgozik, ahol a nő állítása szerint lakik, a testvérénél. (Mint azt már jeleztük, egyik bejegyzésében ugyanakkor azt állította, az anyjánál lakik, közösségi oldalán pedig a lakhely Miskolc.)

Megkerestük az OTP-t, ahol azt közölték, az igazolás hamis, megteszik a jogi lépéseket, ugyanakkor a bankszámla létezik.

A nő állítja, bár hazudott, bajban van

Cikkünk megjelenése előtt telefonon kerestük a Gattyán Réka néven megismert nőt, azonban többszöri megkeresésünkre sem válaszolt, a telefon előbb hangpostára kapcsolt, majd később kicsöngött, de nem vette fel. A Blikknek sikerült beszélnie vele, és szembesíteni a fent leírtakkal. Amikor a lap munkatársa közölte vele, hogy azt, amit csinált, csalásnak hívják, a nő először nem értette, majd sorra beismerte, hogy tényleg mennyi minden nem igaz a történetből. Elmondta, gyermeke nincs kórházban, állította, kedden hazahozták az intenzív osztályról, csütörtökön viszik Szegedre.

Elismerte, hogy a kislánya nem leukémiás, hanem vérszegény.

Azt mondta, azért indította a gyűjtést, mert pénzre volt szüksége, különben elveszik tőle gyermekét. Utaltak már neki, az életmentő műtétre beérkezett adomány egy részét már elköltötte, azt mondta, abból tápszert és pelenkát vett, de ha kell, visszaadja a pénzt.

Beszélni ugyan nem tudtunk a nővel, de előbb a Facebook-oldaláról levette a képeket, köztük azt is, amelyiken állítólag a kislánya volt, majd törölte az oldalát. Anélkül, hogy írásos megkeresésünkre reagált volna.

Kiemelt képünk illusztráció.