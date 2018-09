Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben. A szlovák milliomosnő múlt heti kiszabadulása óta az elhunytak családja először vállalta, hogy válaszol a hvg.hu kérdéseire a büntetőeljárásról, az ítéletet el-, majd visszatérítő igazságügyi szakértőkről, és arról, mit jelent számukra a vétkes kiengedése.","shortLead":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben...","id":"20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b8f-21ba-4b9f-bf3a-a7eab61e0c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:30","title":"\"Álmomban a rémült arcukat látom, amikor ég az autó\" – megszólal Rezesova áldozatainak családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott, egészen arcpirító választ adott.","shortLead":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott...","id":"20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d32947-288a-4c1b-8769-4c3355355457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:31","title":"Ittas vezetésen kapták a férfit, pofátlan magyarázattal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80e36c-c76c-4e8e-a819-e4e2363db134","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kulcsfontosságú időszakban veszi át Románia 2019 januárjában az EU soros elnöki tisztét: a mi mandátumunk idejére esnek az európai választások, akkor lesznek meg az Európai Bizottság új tagjai, és erre az időszakra esik a Brexit is – mondta külföldi újságíróknak, köztük a HVG újságírójának Victor Negrescu, európai ügyekért felelős miniszter. Románia most először tölti be ezt a tisztséget. \r

","shortLead":"Kulcsfontosságú időszakban veszi át Románia 2019 januárjában az EU soros elnöki tisztét: a mi mandátumunk idejére esnek...","id":"20180906_Ilyen_lesz_a_roman_EUelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b80e36c-c76c-4e8e-a819-e4e2363db134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce45db-d8b8-4408-8296-f3f4e649b41e","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Ilyen_lesz_a_roman_EUelnokseg","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:51","title":"Ilyen lesz a román EU-elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes a tömegközlekedés és a kedvezmény a városba látogató külföldiek számára is érvényes. Ez a buszhálózatot érinti, Dunkerque-ben sem metró sem villamos nincs.","shortLead":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes...","id":"20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6c0c97-5c57-43df-967d-5de99888e733","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Az ingyenes tömegközlekedésnek is ára van, de nem mindegy, ki fizeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]