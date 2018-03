Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Lens nevű fejlesztése mögött a cég mesterséges intelligenciája dolgozik, ami képes \"felokosítani\" a mobil kameráját.","shortLead":"A Google Lens nevű fejlesztése mögött a cég mesterséges intelligenciája dolgozik, ami képes \"felokosítani\" a mobil...","id":"20180320_google_lens_android_google_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba91ef-8ab2-4b9e-a97c-80a471e8a5c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_google_lens_android_google_fotok","timestamp":"2018. március. 20. 12:03","title":"Androidos mobilja van? Vagy iPhone-ja? Mindegy is, már ön is elérheti a Google legmenőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú diagnosztikai eljárásokat végzi a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – állítja Balog Zoltán minisztériuma. Hogy ezt honnan veszik, az nem derült ki, ugyanis az új szolgáltatónak komoly egészségügyi tapasztalata nincs, eddig textilárukkal foglalkozott, így egyenruhát és derékszíjat gyártott a TEK-nek. Az Országgyűlés honlapjára kikerült hivatalos válaszból éppen csak az nem derül ki, ki a felelős és mi a magyarázat a történtekre.","shortLead":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú...","id":"20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cbaa15-9038-4514-873b-41d732b3cfff","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","timestamp":"2018. március. 19. 10:15","title":"Balogék hülyének néznek: Jobb színvonal miatt kell mobil CT-hez hurcolni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics titokban Szíriának adja tovább a katonai titkokat. Az oroszok nem reagáltak, Kuncevics egy Aleppóból Moszkvába tartó gépen halt meg.

","shortLead":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics...","id":"20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfcae8-2040-4026-a2ac-ee2dc0d65131","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"Izrael mérgezte meg a Novicsok idegméreg atyját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent a látótávolság.","shortLead":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent...","id":"20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc425c-a6c1-4171-bdc7-79384fb98eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","timestamp":"2018. március. 19. 06:47","title":"Erre figyeljen, ha ma reggel mindenképpen autóba kell ülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha most az országra ráengedik az iszlamizációt, akkor azt gondolom, hogy a magyar kereszténység soha nem fog tudni talpra állni\" – ilyen és ehhez hasonló erős kijelentéseket tett a Hit Gyülekezete vezetője szokásos, vasárnapi összejövetelükön.","shortLead":"\"Ha most az országra ráengedik az iszlamizációt, akkor azt gondolom, hogy a magyar kereszténység soha nem fog tudni...","id":"20180318_kemenyen_beleallt_a_kampanyba_orbanek_oldalan_a_hit_gyulekezete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6065494d-b959-4acb-a24d-26c89202cdc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_kemenyen_beleallt_a_kampanyba_orbanek_oldalan_a_hit_gyulekezete","timestamp":"2018. március. 18. 17:45","title":"Keményen beleállt a kampányba Orbánék oldalán a Hit Gyülekezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cambridge-ben helyezik örök nyugalomra a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot. A gyászszertartásra a St. Mary templomban kerül sor, mely annak az épületnek a közelében van, ahol Hawking több mint 50 éven át dolgozott. ","shortLead":"Cambridge-ben helyezik örök nyugalomra a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot...","id":"20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cdd190-5b5e-48f1-aef0-11a1500a4af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","timestamp":"2018. március. 20. 17:15","title":"Különleges helyre temetik el Stephen Hawkingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28b87c1-bf65-4f5f-b1d4-e5e7eba7d32e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha épp nincs kéznél jó fotó a hírhez, akkor csinálnak.","shortLead":"Ha épp nincs kéznél jó fotó a hírhez, akkor csinálnak.","id":"20180320_A_tokeletes_kepet_keszitette_el_a_rendorseg_a_netes_csalasokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28b87c1-bf65-4f5f-b1d4-e5e7eba7d32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eb8e0d-21a2-42ee-98af-19be5d3b8bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_A_tokeletes_kepet_keszitette_el_a_rendorseg_a_netes_csalasokrol","timestamp":"2018. március. 20. 12:20","title":"A tökéletes képet készítette el a rendőrség a netes csalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]