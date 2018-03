Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza 362 méter, szélessége 45 méter a vízszintnél, de a fedélzet felső részét nézve 66 méter.

Az új óriáshajó első, bejáratós hónapjai, a Földközi- tengeren tölti, aztán ősszel Miamiba megy, ahonnan a megrendelő cég, az amerikai Royal Caribbean Cruises Ltd üzemelteti majd. Kb. nyolcezer üdülő utas befogadására képes, a vendégeket 2200 fős személyzet szolgálja ki. A hajón lévő éttermek, büfék és az egyéb szórakozási lehetőséget nyújtó létesítmények 66 ezer négyzetmétert tesznek ki.

A világ kellemesen meleg éghajlatú vizein cirkáló luxushajón korcsolyapálya is van, sok egyéb sportlétesítmény mellett. Továbbá, a New York-i Central parkot idéző zöldövezet is 12 ezer féle növénnyel. A nagy francia hajógyár egyik stabil kliense az RCCL 2012-ben rendelte meg a „Symphony of the seas”-t és akkor ez a rendelés életmentő volt a francia hajógyárnak. Azóta rengeteg megbízást kaptak és a nagy amerikai cégnek 2022-ben szállítják le a már készülőben lévő újabb óriás üdülőhajót.

A francia cég állandó alkalmazottainak számát az utóbbi években csaknem ezerrel növelte és most is keres mérnököket, technikusokat, szakmunkásokat. Mert a hajókon kívül például tengerre telepíthető szélkerekeket is gyártanak. Közben viszont a korábbi dél-koreai tulajdonosnak ki kell lépnie a cégből. A dolgok jelenlegi állása szerint az olasz Fincantieri szerzi meg a legnagyobb tulajdonrészt, de a francia állam és az üzem dolgozóit tömörítő szakmai szervezet is résztulajdonos lehet.

A hvg.hu tegnap számolt be arról, hogy a Fincantieri palermói hajógyárában miként növelték meg egy hatalmas üdülőhajó méreteit. De még így is csak 210 méteres lett, miközben a tegnap vízre bocsátott „Symphony of the seas”, ennél 150 méterrel hosszabb.