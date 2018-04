Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe ment a város. Lázár János megmentőként jelent meg, 72 millió forintot „hozott” a városnak, ám még így is elküldték a közmunkások kétharmadát még márciusban. A megszólítottak többsége úgy véli, a Jobbik fog győzni, de akadt olyan is, aki bennünket is Soros emberének nézett.

Te is Soros vagy? – ezt a kérdést egy csanádpalotai kocsmában szegezte nekem egy idősebb férfi, miközben a másik oldalamon egy roma srác magyarázta éppen, hogy miért is szavaz a Jobbik jelöltjére Lázár körzetében. Az idősebb ember viszont azt állította, hogy a mai nap folyamán tuti jönnek Soros emberei, mert választás van. „Vannak vagy kétszázan, hallottam a rádióban” – súgta bizalmasan. „Te biztos nem az vagy?” – várta a férfi, hátha kibököm, hogy dehogynem. Arra viszont nem tudott válaszolni, hogy mit is csinálnának itt a „sorosemberek”, ha tényleg megjelennének a határ menti településen. A roma srác szerint elég volt Lázárból, eleget lopott a Fidesz. „Persze mindenki lop, mi is lopnánk, de csak kicsit, mert sok kicsi sokra megy” – tette hozzá a fiatalember. Később kiderült, hogy a helyi cigány önkormányzat vezetője mellett dolgozik, és úgy gondolja, hogy Lázár megmarad képviselőnek, mert a listán is rajta van, de egyéniben szerinte a többség nem fog rá szavazni.

Csongrád megyében vasárnap 9 órakor 14,14 százalékos volt a részvételi arány, Csanádpalotán már reggel 6 órakor sorban álltak az egyik szavazókör megnyitása előtt. Először éppen az egyik szavazókör előtt találkoztam azzal a férfival, aki később a kocsmában „lesorosozott”. Ekkor már beszélgettünk is, nem is titkolta, hogy Lázár Jánosra szavazott párjával együtt.

Szintén egy szavazókörből kijövet egy asszony viszont a Jobbikra ikszelt, szerinte is sokan ennek a pártnak a jelöltjére voksolnak majd. „Mindenkinek tele van a hócipője, nekem is. A férjem 27 évig dolgozott az önkormányzatnál, most kirúgták, mert állítólag nem tudják kigazdálkodni a bérét, azt a 120 ezer forintot” – magyarázta az asszony, hogy miért is van elege a kormányzó pártból. „Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredmény jön ki” – tette hozzá, majd eltekert.

Csanádpalota mellett a szavazás napjára megnyitottak egy határátkelőt, de délelőtt alig volt belépő a szántóföld közepén álló átkelőn.