Franciaország vagy Európa déli országai már nem annyira népszerűek – pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „Menjek, vagy maradjak?” című propagandakiadványa többek között éppen azzal érvel a kivándorlás ellen, hogy Nyugat-Európában rossz az idő. A magyarázat természetesen nem az időjárás, hanem inkább az, hogy nagy a munkanélküliség, a francia cégek pedig román munkaerővel már kipótolták az üres álláshelyeiket. Az Euwork ajánlatai között is főleg németországi, ausztriai, angliai vagy hollandiai állásokat találni, és hétvégi budapesti állásbörzéjük is ezekre a területekre koncentrált. Tanay Marcell ugyanakkor kiemelte: Norvégiában furcsa módon szívesen látják a magyar autószerelőket még úgy is, hogy nem ismerik a helyi nyelvet.