[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","shortLead":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","id":"20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fab8e0-5c0c-450b-9d3b-edc211091bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","timestamp":"2018. március. 21. 20:08","title":"25 órán át hallgatták ki Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","shortLead":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","id":"20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176cb750-92cb-46ca-9b91-2f9564dbb7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","timestamp":"2018. március. 20. 11:11","title":"Ezt a rágcsát ne egye meg, túl sok benne a cianid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, miként változott egy évtized alatt a korábban az egyik vezető híroldalnak számító, mára kézműves propagandaportállá avanzsált Origo.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6fb11-2bab-486e-9704-d59a427e7c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 20. 11:03","title":"Az internet nem felejt: az Origo címlapja éppen 10 éve még egészen máshogy nézett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az egész semmi másról nem szól, csak a kampányról – válaszolta Fónagy János az Elios-ügyről kérdező képviselőnek.","shortLead":"Ez az egész semmi másról nem szól, csak a kampányról – válaszolta Fónagy János az Elios-ügyről kérdező képviselőnek.","id":"20180321_Megkerdeztek_a_kormanyt_az_Eliosugyrol_nagy_brusszelezes_lett_a_valasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc09c02e-a34e-435e-9c7a-0bc5eb73821f","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Megkerdeztek_a_kormanyt_az_Eliosugyrol_nagy_brusszelezes_lett_a_valasz","timestamp":"2018. március. 21. 17:12","title":"Megkérdezték a kormányt az Elios-ügyről, nagy brüsszelezés lett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","shortLead":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","id":"20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9914913-3f03-4c1f-89b5-5292a35d3220","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","timestamp":"2018. március. 20. 11:37","title":"Tévékamera előtt verekedtek össze az Országos Roma Önkormányzat képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent megtesznek azért, hogy a ruhagyár tovább működhessen – közölte a társaság taggyűlése után a cég ügyvezetője.","shortLead":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent...","id":"20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c3401-b6d3-4a41-b1a7-4cb3d60ee77a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","timestamp":"2018. március. 21. 17:27","title":"Húsvétig megkapják elmaradt fizetésüket a ruhagyári dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","shortLead":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","id":"20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20934d5-9dd4-4a93-af25-cb5a07dff2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","timestamp":"2018. március. 21. 16:33","title":"Bezár Buda egyik neves cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]