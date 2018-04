Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afbb78c-93db-49ae-92c2-384af3fb963c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók hétfőn este az Orosházi Kórházhoz, miután füstöt észleltek a Sürgősségi Betegellátó Osztályon.","shortLead":"Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók hétfőn este az Orosházi Kórházhoz, miután füstöt észleltek a Sürgősségi Betegellátó...","id":"20180416_oroshazi_korhaz_tuz_sbo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1afbb78c-93db-49ae-92c2-384af3fb963c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadfe898-4ebb-4f6a-948a-ed46573e42f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_oroshazi_korhaz_tuz_sbo","timestamp":"2018. április. 16. 21:02","title":"Nagyobb volt a füst, mint a láng az Orosházi Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","shortLead":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","id":"20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdcfe6-fdf9-45eb-8c1e-19025b4b3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","timestamp":"2018. április. 16. 15:11","title":"Schiffer: Nem érdekel, mi lesz az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft. A gyűjtőautóik leromlott állapotára hivatkoznak.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft...","id":"20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a114f7d-870a-4675-bce6-811c5fb02dc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"99 településen maradhat el a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében\". Most interjút is adott erről.","shortLead":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és...","id":"20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea53118-44b0-4019-88c4-4910e482801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Budafoki fideszes: Meg kell szabadulni a Fidesz sötét oldalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","shortLead":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","id":"20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c7959-effd-4855-9df0-afe6c165f935","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","timestamp":"2018. április. 16. 18:04","title":"Először eshet ki az első osztályból a Panathinaikosz, de nem azért, mert rosszul játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","shortLead":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","id":"20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3454e79b-1eed-4d70-a6bd-fb024f1c03e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","timestamp":"2018. április. 16. 05:05","title":"Esővel indul sokfelé a hét, de marad a 20 fok feletti csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","id":"20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607ce64a-e3b2-4c03-9160-f41cbf45cd68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","timestamp":"2018. április. 17. 15:41","title":"Jó hír a légi utasoknak: sztrájk esetén is jár a kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erre 3,5 milliárdot adott az állam.","shortLead":"Erre 3,5 milliárdot adott az állam.","id":"20180417_Megnyugodhat_Sesztak_Miklos_megepul_a_sportcsarnok_is_Kisvardan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a5f54-d910-44d2-bcd2-5504f1d4933b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Megnyugodhat_Sesztak_Miklos_megepul_a_sportcsarnok_is_Kisvardan","timestamp":"2018. április. 17. 17:35","title":"Megnyugodhat Seszták Miklós: megépül a sportcsarnok is Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]