[{"available":true,"c_guid":"890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","shortLead":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","id":"20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8af885-da58-477c-adee-4a07019448cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 13:21","title":"A nap fotója: ennél jobb Tesla utánfutót ki sem lehetne találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","shortLead":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","id":"20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98228180-9400-40df-b3b7-17c7384f8b78","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. május. 02. 11:20","title":"Budapesten sem állt le a zaklatással Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","shortLead":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","id":"20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b29c9-be9e-4170-9914-7d6551247cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","timestamp":"2018. május. 03. 05:29","title":"Macskaalomban csempészték Hollandiából a kokaint - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. 