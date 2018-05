Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez
A "performanszot" nem vették figyelembe. Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. „Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van" Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen kilenc országból 40 csapat mérnökhallgatói állnak rajthoz.
Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Száguldoznak a levegővel hajtott versenyautók Egerben Szünetelteti az egyéni vállalkozását? Jó, ha erre figyel az adóbevallásnál
Öt helyett már csak két évig lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozói munkát, de az adóbevallásnál is vigyáznia kell annak, aki így dönt. Ha nem találják meg az elsüllyesztett számlákat, akkor egymilliárd forintot kell a városnak fizetnie még ebben a hónapban az amúgy is billegős költségvetéséből. Most éppen a Belügyminisztérium ugrott rá Márki-Zay Péterre
Minden fronton próbálják ellehetetleníteni Lázár ellenfelét. Villám csapott egy fába a Margit hídnál - videó
Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett.