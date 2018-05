Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","shortLead":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","id":"20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f4dea-6d33-488d-a038-6ba04d3a8f55","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","timestamp":"2018. május. 20. 21:19","title":"Brit vízum nélkül maradt Abramovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól. A nagyobb imádta, a kisebb csak azt hallgatta, mit miért nem tud használni. Az egész a régi Vidámpark hangulatát idézi: a belépő dupláját minimum ott kell hagyod, különben értelme sincs bemenni. ","shortLead":"Egy 3 és egy 6 éves gyerekkel néztük meg az Állatkert mellett most megnyílt Holnemvolt Várat, és nem esett jól...","id":"20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60523390-38ab-4fb4-aa67-a7faada50ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Leteszteltuk_ket_gyerekkel_a_Holnemvolt_Parkot_fajdalmas_elmeny_volt","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Teszteltük két gyerekkel a Holnemvolt Várat, fájdalmas élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin csillaggal rendelkező séf írta alá azt a felhívást, amely eredetileg a Libération című napilapban jelent meg, de az egész francia sajtó átvette. Mert itt komoly nemzeti ügyről van szó. ","shortLead":"Szabadság, egyenlőség, camembert - ez a jelszava a legújabb francia lázadásnak. Harminc, egyenként több Michelin...","id":"20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0517975-f973-409f-93de-a3d2a19666ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fe04c-9d50-4b02-9e12-3465bf9219d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Nagy_atveres_keszul_kitort_a_nagy_francia_camembertforradalom","timestamp":"2018. május. 20. 09:02","title":"Nagy átverés készül, kitört a nagy francia camembert-forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják lehallgatni az internetes kommunikációt.","shortLead":"A Transport Layer Security (TLS) titkosítás legújabb verziójának köszönhetően a hackerek sokkal nehezebben tudják...","id":"20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280dff5-305b-4187-b7a5-28e964e2e56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_tls_protokoll_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2018. május. 21. 08:03","title":"4 év után végre változik valami az interneten, ami megnehezíti a csalók dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","shortLead":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","id":"20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5fbab5-64a8-40ca-98ed-f3d1000a41ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","timestamp":"2018. május. 21. 17:47","title":"Két éve nem volt ilyen rossz a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok meg pláne nem.","shortLead":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok...","id":"20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ef3e0-5d00-4310-960d-142cd988312c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","timestamp":"2018. május. 21. 12:19","title":"Az oroszokban valami elpattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]