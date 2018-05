Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","shortLead":"Újságírók jelenlétében berobbantották a kísérletekhez használt alagutakat. ","id":"20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360685e1-c9ad-425b-9ece-076a7afe4b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_lerombolta_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Észak-Korea lerombolta nukleáris kísérleti telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","shortLead":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","id":"20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc32614-ff29-4fb2-a58c-465e918f4e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","timestamp":"2018. május. 24. 13:23","title":"Versenytempó: körbefotóztuk a Jaguar elektromos SUV sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord született. 2883 milliárd forintot fizetett az állam tavaly különféle árukra és szolgáltatásokra.","shortLead":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord...","id":"20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34d5191-ef57-49e9-b934-1bb291de01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","timestamp":"2018. május. 24. 12:50","title":"Magyarországnál jobban senki sem függ az EU-s pénztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","shortLead":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","id":"20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22098582-5681-49ed-b93a-14dcf4c0f2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","timestamp":"2018. május. 24. 13:50","title":"Szeméttelep lett a zöldellő óbudai patakpartból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0502c64-38fc-4d7c-94c6-c06c0303cacb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot, most hatályon kívül helyezték a Munkácsy-festményt védetté nyilvánító határozatot. ","shortLead":"Miután a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot, most hatályon kívül helyezték a Munkácsy-festményt védetté...","id":"20180524_Golgotaugy_Pakh_Imre_javara_dontott_az_uj_eljarasban_a_birosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0502c64-38fc-4d7c-94c6-c06c0303cacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0bf256-b56c-4577-846b-f49299643cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Golgotaugy_Pakh_Imre_javara_dontott_az_uj_eljarasban_a_birosag","timestamp":"2018. május. 24. 15:29","title":"Golgota-ügy: Pákh Imre javára döntött az új eljárásban a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – nyilatkozta Oszkó Péter.","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6a4bb-fff7-4cdd-afdf-09bd6bc0f03f","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","timestamp":"2018. május. 24. 14:25","title":"Oszkó: túl sokan várnak az állami pénzekre és a baráti megrendelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig. Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]