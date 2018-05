Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","shortLead":"Két nyolcezres csúcsot szeretne megmászni a Himalájában a közelgő nyári szezonban. ","id":"20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69620fd7-69b0-4769-a105-62f52b142800","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Klein_David_utan_Suhajda_Szilard_is_ujabb_nagy_kalandra_vallalkozik","timestamp":"2018. május. 30. 19:54","title":"Klein Dávid után Suhajda Szilárd is újabb nagy kalandra vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti befogadóhelyre, elsősorban sportközpontokba szállították el.","shortLead":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti...","id":"20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e32cab7-6cf1-414b-a1e6-21e2d92e73ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","timestamp":"2018. május. 30. 14:15","title":"1700 ember élt Párizs legnagyobb sátortáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","shortLead":"Életének 69. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Mosonyi György.","id":"20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f597d6-1d4f-4eb3-ab3a-5c174e7c1a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da52d52-06dc-48bb-a6cb-09877e60b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meghalt_a_Mol_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 30. 18:04","title":"Meghalt a Mol felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt egy embert Belgiumban – közölte szerdán Jan Jambon belga belügyminiszter.","shortLead":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt...","id":"20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26b74d4-d0c7-4786-8a82-107bbeb650cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","timestamp":"2018. május. 30. 10:22","title":"A liege-i merénylet előtt kalapáccsal ölt az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban. Az ok: az indítványok utólagos normakontrollra vonatkoznak, de ilyet a bírók nem kérhettek volna.","shortLead":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak...","id":"20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e544e17-2f27-40bc-80f7-b373157e999a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","timestamp":"2018. május. 29. 16:23","title":"Az Alkotmánybíróság akárki kérésére nem ítéli el Handó Tünde trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]