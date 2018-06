Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","shortLead":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","id":"20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fe1ba-42ee-4ca8-88ed-8cf8ca538e2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","timestamp":"2018. június. 02. 20:23","title":"Autók szügyig vízben - további viharos fotókat kaptunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc915c78-233a-4bdb-8c4e-34f999e4c6dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A negyedik legnépszerűbb magyar Facebook-oldal még mindig nem érhető el.","shortLead":"A negyedik legnépszerűbb magyar Facebook-oldal még mindig nem érhető el.","id":"20180602_Sokba_kerul_Hosszu_Katinkanak_a_lekapcsolt_Facebookoldala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc915c78-233a-4bdb-8c4e-34f999e4c6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8372a2b-e2bd-4d12-b77c-fac2b02427f6","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Sokba_kerul_Hosszu_Katinkanak_a_lekapcsolt_Facebookoldala","timestamp":"2018. június. 02. 06:45","title":"Sokba kerül Hosszú Katinkának a lekapcsolt Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","shortLead":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","id":"20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fc5cc-bd08-4874-bb73-c26b7cd1a38f","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","timestamp":"2018. június. 02. 19:57","title":"Valaki 1,6 milliárdot nyert a Lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","shortLead":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","id":"20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff589a9-32c9-42cc-bd6d-c86992fb4e72","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","timestamp":"2018. június. 02. 18:36","title":"Hongkongban olyan meleg van, még a panda is csak a jégen bírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov, az eBay regionális vezetője.","shortLead":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov...","id":"201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada6cb-59d8-48a7-9fef-097c183eb884","keywords":null,"link":"/tudomany/201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","timestamp":"2018. június. 03. 09:00","title":"Milyen hibákat ne kövessünk el, ha a neten kereskedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]