Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingyen megcsinálja, nem vicc, ezt írja Facebookján a divattervező.","shortLead":"Ingyen megcsinálja, nem vicc, ezt írja Facebookján a divattervező.","id":"20180625_Herczeg_Zoltan_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db5b394-825c-480a-b902-79e2e99f0ab6","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Herczeg_Zoltan_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 25. 13:06","title":"Herczeg Zoltán divattervező kiigazítaná Orbán furán bő nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","id":"20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3656572-7073-4566-977f-bf2eb3b7dea3","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","timestamp":"2018. június. 25. 05:10","title":"Szokatlanul hűvösen indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t mutatja.","shortLead":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t...","id":"20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c27e53-43e7-45a0-8c1c-240cc310c345","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","timestamp":"2018. június. 25. 11:03","title":"Lehet, hogy így fog kinézni az idei olcsóbb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","shortLead":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","id":"20180625_autopalya_teherauto_motor_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843a954f-c2a4-405f-a616-c60857440030","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_autopalya_teherauto_motor_video","timestamp":"2018. június. 25. 04:01","title":"Autópályán előzött volna a motor, de szemből jött a teherautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decac924-f1c1-40a5-b8e0-3f7969d435d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átálláshoz körülbelül másfél év kell majd. ","shortLead":"Az átálláshoz körülbelül másfél év kell majd. ","id":"20180625_Harley_Davidson_gyartas_USA_kulfold","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decac924-f1c1-40a5-b8e0-3f7969d435d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43db19a9-bae5-433a-b85d-12425bdebbfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180625_Harley_Davidson_gyartas_USA_kulfold","timestamp":"2018. június. 25. 16:55","title":"Elviszi a gyártás egy részét az Egyesült Államokból a Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland hatóságok gyorshajtás miatt 161 eurós büntetést küldtek ki még tavaly szeptemberben. ","shortLead":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland...","id":"20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12e06e-baf9-4400-b928-78fbae14863f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","timestamp":"2018. június. 24. 20:12","title":"Megbüntették Hollandiában gyorshajtásáért a magyar nőt, pedig sosem járt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap öt esetben tizenegy embert mentettek ki a tóból a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai. A mentések idején I. fokú viharjelzés volt érvényben.","shortLead":"Szombaton és vasárnap öt esetben tizenegy embert mentettek ki a tóból a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság...","id":"20180625_tizenegy_ember_eletet_mentettek_meg_a_balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af61825-4d9a-4367-a466-ff7ff7962ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_tizenegy_ember_eletet_mentettek_meg_a_balatonon","timestamp":"2018. június. 25. 09:55","title":"Tizenegy ember életét mentették meg a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút rekordidőt is megfutotta a Pikes Peaken.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút...","id":"20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e97ec-a97b-4362-9fe4-0e5be2c498c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","timestamp":"2018. június. 25. 08:26","title":"A Volkswagen villanyautója minden benzines és egyéb riválisát falhoz állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]