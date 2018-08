Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","shortLead":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","id":"20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57947f02-5872-43f0-84a6-b59bef6ce657","keywords":null,"link":"/sport/20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:45","title":"Megmutatja a Veszprém a 2Rule-szerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték az amerikai elnök ezen, a legtöbbször korántsem visszafogott gondolatait. Most fordult a kocka, és új ellenség született: a Google. ","shortLead":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték...","id":"20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e00c90-5098-4ec2-a439-f0064d795516","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:24","title":"Trump hadat üzent a Google-nek, szerinte manipulálják a kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","shortLead":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","id":"20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ba1cd7-4838-4bd2-b43a-ba2dcfb8a516","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 05:16","title":"Ma is szép, napos időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","shortLead":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","id":"20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb013b0-e3a1-43ba-b952-1be23ae8bc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:33","title":"Macron visszaszólt Orbánnak: Igaza van, ha ellenfélnek lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU nyárig szeretett volna bizonyosságot kapni, de lehet, hogy még hónapokig várnia kell.","shortLead":"A CEU nyárig szeretett volna bizonyosságot kapni, de lehet, hogy még hónapokig várnia kell.","id":"20180830_Tovabb_szorakozik_a_kormany_a_CEUval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f889e29-2b3a-4396-a110-3f64cbc8bbbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Tovabb_szorakozik_a_kormany_a_CEUval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:50","title":"Tovább szórakozik a kormány a CEU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem értik, miért intették meg Alize Cornet-t.","shortLead":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem...","id":"20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855520ec-19f7-4c39-9be4-124353a8a733","keywords":null,"link":"/sport/20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:19","title":"Miért csak a nőt büntetik, ha leveszi a pólóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly, most is szigorú óvintézkedések mellett tartották meg a Tomatinát. ","shortLead":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly...","id":"20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67683655-35fa-443f-9d18-009fb8404ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:05","title":"Látott már ekkora paradicsomcsatát? 22 ezren dobálták egymást Spanyolországban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]