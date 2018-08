Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben. Most azon dolgoznak, hogy megtalálják a hiba helyét.","shortLead":"Az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben. Most azon dolgoznak, hogy megtalálják a hiba helyét.","id":"20180830_nemzetkozi_urallomas_nyomascsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daebc54-b5d7-4d48-b73e-9b25f4e274c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_nemzetkozi_urallomas_nyomascsokkenes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:24","title":"Szivárgást észleltek a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal megemlítik Orbánt és Putyint, mint a kritikus média hírhedt elhallgattatóit.","shortLead":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal...","id":"20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef2db63-2d6a-4f3e-a3da-229ee0d0815f","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:04","title":"A legnagyobb médiacenzorok között emlegeti Orbánt az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak a konzervatív táborral szemben.","shortLead":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak...","id":"20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7b4d53-bd90-4f46-9fd4-e68f9c280056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:03","title":"Saját közösségi oldalban gondolkoznak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon állnak. Ugyanekkora embertömegnek nincs pártja.","shortLead":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon...","id":"20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8b8c5-c406-4c0d-a497-e95b3b1cd1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:08","title":"A Kutyapárt megelőzte a Párbeszédet, behozta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd96100-6ac4-412a-ba81-c5b56bd53c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:08","title":"Délutánig kitart a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","id":"20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d272cd79-5f5e-4b73-bb93-9f5f69792cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:16","title":"Égett egy autó a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","shortLead":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","id":"20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c69ac-55d3-4902-a4d3-93e44cd014fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:30","title":"Már a Holdon építkezne az Európai Ürügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","shortLead":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","id":"20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b992c2-561a-4c34-ac3b-6b1754652976","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:27","title":"Ököllel ütöttek arcon egy nyugdíjast a pesti trolin, mert kinyitotta az ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]