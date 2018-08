Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is vitt az amerikai elnöknek.","shortLead":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is...","id":"20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ae444f-040c-4ce4-bfe3-519c38a18813","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:52","title":"A FIFA elnöke piros lapot vitt Trumpnak, majd azzal viccelődött, hogy az még jól jöhet neki az újságírók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","id":"20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d272cd79-5f5e-4b73-bb93-9f5f69792cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:16","title":"Égett egy autó a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati részén. A hangok alapján sokan repülőgép-katasztrófát gyanítottak, akkora robajjal érkezett.\r

","shortLead":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati...","id":"20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1857e54b-3237-41a6-8271-54894732f3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:00","title":"Mintha egy gép zuhant volna le: hatalmas robajjal érkező meteor verte fel álmukból az ausztrálokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","shortLead":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","id":"20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5afcf-9474-4ad7-bc6e-ae3e207bb552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:20","title":"Rászokhatnak a méhek a rovarirtók ízére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","shortLead":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","id":"20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840bdb2-47a0-404a-b2f9-47ec15893a3a","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:57","title":"A Vidi is vinné a csapat nélküli Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi pedig még a bírót is megfenyegette.","shortLead":"A vádlott azt kérte, vigyék vissza a börtönbe, miután ez megtörtént, többen is nemtetszésüket fejezték ki, egy férfi...","id":"20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb48529b-ef97-4296-a8c9-1b06602ba0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737e827-c051-4e96-972d-d0606c9d0264","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Fenyegetozes_es_bekiabalas_botranyos_kozjatekok_a_Terez_koruti_robbanto_targyalasan","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:48","title":"Fenyegetőzés és bekiabálás: botrányos közjátékok a Teréz körúti robbantó tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]