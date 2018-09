Csak egy szelete Zacher Gábor felmondása a problémáknak, írja Kunetz Zsombor szakorvos, egészségügyi szakértő blogján, a Honvédkórházban életveszély van meglátása szerint. Ahogy a hvg.hu is megírta, rengeteg orvos mondott fel, és 112-en felmondták az önként vállalt túlmunkát is, ami a kórház által be nem tartott bérmegállapodással állt elő. A lyukak befoltozására rezidenseket kellett visszahívni - ez Kunetz szerint törvényellenes, mert a még mindig tanuló rezdiens így nem a szükséges gyakorlatot szerzi meg, hanem gályázik az anyaosztályára visszarendelve.

Zacher azt írta, 9 orvos mondott fel a sürgősségin, így ott most Kunetz számításai szerint két és egynegyed sürgősségi szakorvos maradt - az ország legnagyobb sürgősségi osztályán. A kieső orvosokat rezidensek, szakorvosok és anaszteziológusok átirányításával tölti fel a kórház. "És a lánc készen is van, aneszteziológus a sürgősségin dolgozik, ahelyett, hogy a műtőben altatna, vagy az intenzív osztályon dolgozna. Ezért a műtökből hiányzik az aneszteziológus orvos, ami azt jelenti, hogy műtőket kell bezárni és műtéteket kell elhalasztani." Egy ügyeletben két műtő működik, ami a betegellátás súlyos veszélyeztetése Kunetz meglátása szerint.

"Amennyiben egy akut bélelzáródást operálnak az egyik műtőben és egy koponyaműtét megy a másik műtőben, a rendszer bedugult, beállt és a ha ebben az időben akár csak egy életveszélyes sérült is érkezik nincs hová vinni, hol megoperálni, hacsak ki nem rángatják a nyitott hassal ott fekvő beteget, vagy az éppen gondolatokat olvasó idegsebészt.

És miután a sürgősségi osztály állandóan ügyel, nagyon nagy területre, ez a beteg meg fog érkezni és ha szerencséje van, van műtő, ha nincs, meghal."

A helyzeten nem segített a Zacher felmondására adott hisztis minisztériumi válasz sem: "Zacher gáláns felajánlását, miszerint végigdolgozza a felmondási idejét, a honvédelmi miniszter - még ebben a helyzetben is - csuklóból utasította vissza, majd a kórház is kiadott egy nyilatkozatot, hogy tulajdonképpen Zachert ők rúgták ki.

A miniszter pedig ezzel a hisztis kisfiús attitűddel nem mással, mint a betegekkel szúrt ki, hiszen így még egy szakorvossal van kevesebb az osztályon."

Kunetz sötéten látja a jövőt: "Egy biztos, ezzel a(z új) vezetéssel és ezzel a helyzettel amennyiben eddig a Honvédkórházat bárki is no go zónának tekintette, a jövőben háborús övezetként tekinthet majd rá, mégpedig olyan háborús övezetként, amit Kurt Vonnegut írt meg Az Ötös számú vágóhíd című regényében."